Nicolas Vaporidis si svela dopo la vittoria dell’Isola: una storia da brividi

Nicolas Vaporidis, dopo la vittoria dell’Isola, svela tutto: una storia da brividi

Nicolas Vaporidis è un attore, nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Il ragazzo romano si è portato a casa la vittoria e il montepremi di 150 mila euro di cui metà da devolvere.

Dopo prove leader vinte combattendo con tutte le energie, litigate, ma anche tante risate, Nicolas è tornato in Italia contentissimo. Ma ecco che Vaporidis svela tutta la verità dopo l’Isola

Nicolas Vaporidis, dopo la vittoria dell’Isola, svela tutto: una storia da brividi

Nicolas Vaporidis è tornato nel suo ristorante a Londra. Rientrato a Milano dopo l’avventura all’Isola, l’attore si è fermato per soli tre giorni a Roma per festeggiare e rincontrare i suo familiari e la sua amata.

Ora Nicolas si trova a Londra a gestire la sua osteria di cucina italiana chiama la Taverna Trastevere London a John’s Hill. Il suo ristorante va molto bene ed è recensita egregiamente su internet, mentre lei dice di “sì” all’altare.

Il vincitore dell’Isola, ospite a La Repubblica, racconta come è nato il progetto e perché ha scelto proprio di aprirlo a Londra.

“Venni qui la prima volta a 18 anni, dopo il diploma, per fare esperienza, migliorare la lingua, capire cosa fare della mia vita” racconta Nicolas che rivela di essere stato preso in un ristorante di un gestore italiano di Roma, Alessandro Grappelli.

La sua prima mansione fu quella di tagliare il pane, ma già alla fine del primo giorno di lavoro Alessandro rimase colpito da lui.

“ ‘Tu mi piaci. Perché non rimani che abbiamo bisogno di gente come te?’. Il giorno dopo chiamai mia madre e le dissi che avrei spostato il viaggio di ritorno. Non di qualche settimana, ma di mesi” confessa soddisfatto Vaporidis.

Sono passati già 22 anni e l’attore rivela di fare avanti e indietro tra Roma e Londra per gestire anche la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Adesso Nicolas volerà in Brasile per girare un nuovo film e tornerà in Europa quando la produzione fermerà le riprese.

“Qui ho ottenuto il mio primo lavoro, ricevuto il mio primo stipendio, aperto il primo conto corrente bancario e Grappelli, da mio primo datore di lavoro, è diventato un amico fraterno e ora socio in affari. È stato lui a coinvolgermi in questa ultima avventura culinaria“ svela soddisfatto dopo l’Isola dei Famosi, mentre Guendalina Tavassi cambia tutto.

Una storia da brividi quella di Nicolas Vaporidis. L’attore è molto affezionato alla sua trattoria romana e ci crede tanto. Dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi, ecco una nuova grande soddisfazione per Nicolas