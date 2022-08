Lavina, la fidanzata di Thomas Raggi incanta tutti: che spettacolo

By

Lavinia è la fidanzata di Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin: la ragazza, molto riservata, incanta tutti per la sua bellezza.

Nella vita di Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin, da diverso tempo c’è una ragazza che ha conquistato il suo cuore e che, quando può lo segue nei vari viaggi che affronta con Damiano, David, Ethan Torchio e Victoria De Angelis. La fidanzata di Thomas si chiama Lavinia ed è una ragazza molto riservata che pubblica pochissimo di sè sui social.

I fan, super attenti, sono riusciti comunque a scovare il suo profilo e la sua bellezza ha lasciato tutti senza parole. Semplicissima, Lavinia è una bellezza vera e naturale che ha conquistato totalmente il chitarrista dei Maneskin.

Lavinia, chi è la fidanzata di Thomas Raggi dei Maneskin

Anche Thomas Raggi, esattamente come Damiano David che ha regalato ai fan un siparietto bollente con la fidanzata Giorgia Soleri, ha una fidanzata. Di Lavinia, però, non si sa assolutamente niente. Non si sa quanti anni abbia e che lavoro faccia. Sbirciando tra le foto del suo profilo Instagram, tuttavia, si resta incantati dalla sua bellezza. Lavinia, infatti, sfoggia due occhi meravigliosi, un viso bellissimo e un fisico asciutto e snello.

Lavinia è la fidanzata di Thomas da parecchio tempo. Con lei, il chitarrista dei Maneskin si è concesso due brevi vacanze a Ibiza di cui la prima condivisa anche con Ethan Torchio e Victoria De Angelis. Lavinia, inoltre, è amica di Victoria che, con Thomas, ha un rapporto fraterno.

Sono stati proprio Thomas e Victoria a fondare i Maneskin. Al chitarrista e alla bassista si è poi aggiunto Damiano che Victoria conosceva già e che aveva mandato via da un altro gruppo considerandolo troppo pop e, infine, Ethan, scovato su un gruppo per musicisti su Facebook.

L’amicizia che lega Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ha permesso loro di formare una grande famiglia di cui fanno parte i rispettivi genitori, gli amici di sempre che li hanno visti lavorare duramente per realizzare il sogno musicale ed ora fidanzate e fidanzati come dimostra la presenza di Lavinia anche in alcuni viaggi dei Maneskin.