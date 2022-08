Drammatica confessione dell’ex vippona: ‘Mi ha distrutta, per anni non ho lavorato’

L’ex vippona si è lasciata andare ad una drammatica confessione riguardante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip e delle gravi conseguenze che ciò ha comportato.

Il GF Vip è senza alcun dubbio una delle maggiori vetrine per i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Soprattutto se si considera il sempre minor spazio che viene dedicato alla sfera dell’intrattenimento e per questo motivo prendere parte al programma di successo di canale 5 fa gola a tantissimi personaggi e dopo di tutto come dargli torto.

L’esperienza nella casa più spiata d’Italia però è un’arma a doppio taglio e non sempre può rivelarsi piacevole in quanto le incognite sono davvero tante. E’ il caso dell’ex vippona che nonostante si rifarebbe tutto quello che ha fatto non ha potuto fare a meno di notare come da quel momento la sua situazione lavorativa sia cambiata e non in meglio in quanto ha smesso di lavorare per 2 anni.

A rivelare questa triste notizia è stata l’attrice Jane Alexander, che ha preso parte alla terza edizione del programma, l’ultima condotta da Ilary Blasi, rivelando un retroscena che il pubblico non avrebbe mai immaginato in merito alla sua partecipazione.

Jane Alexander senza freni: la toccante rivelazione dell’ex vippona

Jane Alexander consiglia a tutti quanti di provare l’esperienza del GF Vip, che è stato duramente criticato da un noto chef senza esclusione di colpi, almeno una volta nella vita ma non ha potuto fare a meno di notare le drastiche conseguenze che ha dovuto subire una volta abbandonato il programma.

“Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita perché è l’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo“ ha dichiarato ai microfoni di Donna. “Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare” ha fatto notare senza troppi giri di parole. “Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato“ ha poi dichiarato per la prima volta dopo la fine di quell’esperienza. “Per il resto ci tornerei domani, subito” ha infine concluso.

Jane Alexander sul GF Vip sembrerebbe avere le idee chiare e chissà se Signorini non scelga proprio di richiamarla come ha già fatto per altri ex concorrenti.