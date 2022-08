Perché d’estate hai più voglia di frutta? Ecco spiegato il motivo

Sai perché in estate sei più predisposto a mangiare la frutta? Lo fai in maniera istintiva ma c’è un motivo molto preciso e curioso

La stagione estiva porta con sé una serie infinita di abitudini nuove. Innanzitutto, a causa del caldo iniziamo a indossare vestiti più leggeri, preferiamo evitare un determinato tipo di alimentazione e siamo sicuramente più attratti dalle località di mare. Nell’immaginario collettivo, i mesi estivi sono da sempre associati a spiagge, mare, ombrelloni e costumi da bagno. Si tratta di un collegamento automatico.

L’estate è anche il mese della frutta. Secondo alcuni studi recenti, nei mesi estivi, in particolare quelli più caldi, il consumo di frutta aumenta almeno del 30% rispetto alla stagione invernale. Lo hai mai notato? E soprattutto, ti sei mai chiesto il motivo di questa abitudine? La spiegazione potrebbe seriamente lasciarti senza parole perché è tutto legato al tuo istinto. Ecco il motivo che ti spinge a consumare più frutta durante i mesi estivi.

Mangi più frutta d’estate? Ecco il vero motivo

Come abbiamo già visto in questi giorni, la stagione estiva è piena di curiosità, alcune molto divertenti. Abbiamo già visto come fare a non morire di caldo quando parcheggiamo l’auto al sole, abbiamo capito perché il cielo diventa arancione nelle ore del tramonto, oggi proveremo a dare una risposta ad un’altra domanda molto frequente nel web: perché d’estate mangiamo più frutta?

Con il caldo, l’essere umano sviluppa una necessità maggiore di consumare alcuni alimenti. Da cosa nasce questa esigenza? La spiegazione è molto semplice: dal maggior bisogno di acqua. La frutta estiva è ricca di liquidi ed il caldo ce ne fa perdere parecchi, soprattutto quando restiamo per ore esposti al sole, alla ricerca di un po’ di abbronzatura. Idratarsi quando fa caldo è fondamentale.

Inoltre, la frutta è ricca di fibre, soprattutto nella buccia. Tutti i frutti hanno nella buccia delle sostanze che non contengono al loro interno. Consumare alcuni frutti mangiando anche la buccia (dopo averla sciacquata con cura, è ovvio) può fornirci maggiore energia. Questo aiuto è fondamentale quando siamo esposti a temperature particolarmente alte, le quali possono privarci delle nostre forze e farci sentire più deboli.