Curiosità: sai perché ti abbronzi soltanto nel periodo estivo?

Perché ti abbronzi soltanto d’estate e non nelle altre stagioni? Da cosa dipende il processo di abbronzatura? Ecco le risposte che cerchi

L’estate è la stagione del mare, del sole, della spiaggia e dell’abbronzatura. Durante il periodo estivo, infatti, prendiamo il sole e diventiamo più scuri. Secondo i canoni di bellezza contemporanei, una maggiore abbronzatura darebbe un tocco di bellezza migliore rispetto ad una carnagione chiara. In passato non era così, nei secoli scorsi la purezza del corpo veniva stabilita anche in base a quanto fosse pallido il viso. È evidente che i tempi siano cambiati!

L’abbronzatura è solitamente collegata all’estate. Sai perché ti abbronzi durante la stagione estiva? In questo periodo dell’anno, i raggi solari colpiscono il nostro pianeta attraverso un’inclinazione diversa rispetto a quanto succede nelle altre stagioni. I raggi, infatti, cadono sulla Terra in maniera perpendicolare e quindi riscaldano di più l’aria che respiriamo. Ecco perché d’estate fa così caldo. Adesso scopriamo perché ti abbronzi durante questa stagione.

Ecco perché ti abbronzi d’estate

Il caldo è la principale caratteristica della stagione estiva. Molti aspettano questo periodo per andare a mare, restare ore intere sulle spiagge e abbronzarsi. Altri non vedono l’ora che arrivi l’inverno perché odiano tutti i problemi che provoca il calore, come ad esempio quello di trovare l’auto parcheggiata al sole per diverse ore. Ma torniamo all’abbronzatura e analizziamo nel dettaglio i motivi che portano il tuo corpo a diventare più scuro quando è maggiormente esposto al sole.

Quando resti per molto tempo al sole, il tuo corpo accumula una sostanza chiamata melanina, rilasciata dalla pelle per difendersi dai raggi solari. È un meccanismo automatico del tuo sistema immunitario. La presenza della melanina ti consente di abbronzarti e di non subire i danni che i raggi solari, specialmente nelle ore più calde o nelle zone più inquinate, può provocare. Purtroppo le temperature elevate possono influire spesso in maniera negativa nelle nostre vite.

Il colore dorato che vedi sulla tua pelle quando resti molte ore esposto ai raggi solari è un filtro naturale della tua pelle. Questo filtro ti permette di non danneggiare la superficie del tuo corpo e, contemporaneamente, diventare più scuro. Le persone di origini africane hanno una pelle più scura proprio perché hanno un livello di melanina nella pelle maggiore rispetto agli abitanti di altre parti del mondo. Questa è l’unica differenza che hanno le persone con un colore della pelle diverso, non ce ne sono altre.