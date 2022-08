Test: scopri se sei un motivatore o un leader con una semplice scelta

Sei un motivatore o un leader? Scoprilo con questo semplice test della personalità

Le illusioni ottiche rivelano molto di noi e della nostra personalità. Le varie immagini che ci si presentano nella nostra mente creano delle multiple risposte e ciò ci aiuta nel comprenderci al meglio. Non è mai detto quello che vedremo e scopriremo.

E’ per questo che oggi ti proponiamo il test del motivatore o leader. Tu dovrai solamente dirci cosa vedi per primo nell’immagine che ti proporremmo e potrai scoprire chi sei veramente.

Iniziamo a scoprirci!

Test: motivatore o leader? Dimmi cosa vedi per primo e scopri chi sei

In questo test del motivatore o leader ti mettiamo di fronte ad una immagine. Tutto quello che dovrai dirmi è cosa noti per primo. Leggi poi la risposta corrispondente al primo dettaglio notato. Divertiti anche con il test dell’emozione, ma adesso scopriamoci a fondo.

1) Una donna seduta

Tu sei una persona molto generosa e dolce. La tua scelta ci rivela che faresti di tutto per gli altri e il tuo modo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno ti rende un ottimo motivatore. Ascolti, dai consigli, ispiri sicurezza e sei sempre disponibile a dare una mano. Cosa si vuole di più dalla vita…

Anche se non in modo volontario, trasmetti fiducia a chi ti circonda. Per questo, i tuoi conoscenti vengono sempre a chiedere consigli a te o anche a sfogarsi.

Sei unico e fondamentale, perché la capacità di ascolto non è affatto da tutti. Tu sei importantissimo per il tuo gruppo e ricordati di rimanere sempre così.

2) Volto di un uomo

Se hai notato per primo un volto di un uomo, allora sei un vero leader. Sei una persona che sa cosa vuole e anche molto diretta. Tu dici sempre quello che pensi e non hai paura dell’interlocutore o di come ti devi porre.

Tu non sei una persona cattiva, ma solamente molto sincera. Chi ti conosce a fondo sa che in realtà sei anche una persona altruistica, pronta a sacrificarsi per l’altra persona.

Hai questa corazza, perché vuoi raggiungere i tuoi obbiettivi ed hai bisogno di una sicurezza estrema per raggiungerli