Ferragosto di fuoco Giulia Salemi: beccata con l’ex di una sua cara amica

Giulia Salemi ha trascorso un ferragosto di fuoco! La fidanzata di Pierpaolo Pretelli è stata beccata con l’ex di una sua cara amica.

Giulia Salemi si sta godendo le meritate vacanze per ritornare con nuovi progetti a partire dall’inizio della prossima stagione televisiva. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, da quando ha scelto di ripetere per la seconda volta l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha trovato una nuova popolarità che è andata ad influire positivamente anche sulla sfera professionale della sua vita.

Il suo nome, infatti, circola di nuovo per il reality show di successo di canale 5 e non in veste di concorrente ma potrebbe essere un inviato speciale pronto ad intervistare i concorrenti eliminati e non solo. Giulia ha confermato il ritorno di Salotto Salemi, il programma digitale in cui intervista le donne appartenenti al mondo dello spettacolo mentre rifà loro il make up.

Visto un periodo così intenso qualche giorno di relax ci sta tutto. Peccato che sia stata beccata a ferragosto con l’ex di una sua cara amica.

Giulia Salemi trascorre un ferragosto di fuoco in compagnia di Lui, l’ex della sua amica

No, non fraintendete: con loro due c’erano anche Pierpaolo Pretelli e tanti altri amici, come riportato da Il vicolo delle News, ma la presenza di lui non è affatto passata inosservata agli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di notarlo dopo aver visto anche la foto da togliere il fiato della propria beniamina.

La foto è stata pubblicata dall’ex velino moro di Striscia La Notizia sui social e come potete notare all’interno dello scatto compare l’ex di Paola di Benedetto, Federico Rossi. I due hanno avuto un’intesa storia d’amore e lei sembrerebbe essere molto legata alla Salemi. Per questo motivo a primo impatto ha fatto un po’ strano vederli insieme, ma dopo di tutto non è di certo un mistero che la coppia abbia deciso di dirsi addio in maniera pacifica senza conservare alcun rancore per come sono andate a finire le cose tra loro.

Nulla esclude, dunque, un rapporto di amicizia con Giulia Salemi che dopo giorno è più intenzionata che mai a viversi la sua storia d’amore con il bel Pierpaolo.