Anticipazioni Uomini e Donne, Maria torna alle origini: Tina trema

Uomini e Donne tornerà alle origini. A deciderlo è Maria De Filippi che con la sua scelta ha fatto tremare l’opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne sta per giungere al termine della sua lunga pausa estiva per tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. I telespettatori non vedono l’ora di conoscere tutte le novità che Maria De Filippi ha in serbo per loro e in rete non è difficile imbattersi in qualche indiscrezione su quello a cui andremo ad assistere tra qualche settimana a questa parte.

Sulla pagina di Uominiedonneclassicoeover, infatti, è possibile leggere quello che potrebbe accadere durante il corso della prima registrazione di quest’anno. Maria De Filippi vuole tornare alle origini e Tina Cipollari sta iniziando già a tremare per il sistema che sarà reintrodotto all’interno del format.

Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Maria De Filippi fa tremare Tina Cipollari

Le anticipazioni di Uomini e Donne, oltre a fare i conti con un clamoroso addio, rivelerebbero un ritorno alle origini da parte di Maria De Filippi.

Durante l’ultima parte della scorsa stagione, infatti, abbiamo assistito alla sempre più massiccia presenza di Ida Platano mentre Gemma Galgani da assoluta protagonista dello show è diventata una comparsa facendo da sfondo alle avventure delle altre dame e cavalieri. Questo potrebbe cambiare ancora una volta perchè durante il corso delle prime registrazioni ci saranno i contributi video di come la dama di Torino ha trascorso questa calda estate e sicuramente questo non farà piacere a Tina Cipollari che tornerà ancora una volta ad attaccarla per le sue emozioni e modi di fare.

Dopo un periodo di pausa, dunque, torneremo ad assistere ai continui scontri tra Gemma e Tina e sicuramente non mancherà spazio anche per Ida Platano, che potrebbe avere un nuovo, ed ennesimo, confronto con il suo storico ex fidanzato Riccardo Guarnieri con cui non si sono lasciati in ottimi rapporti.

Uomini e Donne tornerà alle origini e Gemma Galgani è pronta a riprendersi lo spazio che le avevano diminuiti durante le ultime puntate a cui abbiamo avuto modo di poter assistere durante la passata stagione.