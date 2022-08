Sai perché d’estate ti ammali di meno? La risposta è piuttosto curiosa

Durante il periodo estivo ci si ammala di meno, sai perché? Perché d’estate il tuo stato di salute è migliore del solito? Ecco il motivo

La stagione estiva è molto amata perché, nell’immaginario collettivo, viene associata alle ferie. Esiste qualcosa di meglio di una bella vacanza dopo un anno di duro lavoro? Probabilmente no ed è proprio per questo motivo che molte persone amano l’estate. Inoltre, c’è la possibilità di andare al mare e di stare fuori casa per una gita o per un semplice giro in centro.

L’estate è una stagione legata anche al nostro stato di salute. Il caldo provoca effetti collaterali nelle persone che soffrono di pressione bassa. Per loro, i tre mesi estivi sono un vero e proprio incubo. Ma l’estate, secondo le statistiche, è la stagione dell’anno nella quale ci ammaliamo di meno. Lo avresti mai detto? Questi dati sono confortati dai risultati di diversi studi. Ecco il motivo che ti permette di ammalarti di meno durante la stagione estiva.

D’estate ti ammali di meno, ecco il motivo

Sai perché d’estate rischi di ammalarti di meno rispetto alle altre stagioni? L’Università di Cambridge ha completato alcuni studi e ha provato a dare una risposta dal punto di vista scientifico a questo quesito. Nonostante con il caldo ti venga voglia di stare tutta la giornata sotto il condizionatore e di metterti alla guida in ciabatte, in questo periodo sei meno soggetto ad ammalarti.

Lo studio condotto negli Stati Uniti d’America ha evidenziato quanto sia più complicato per virus e batteri attaccare l’essere umano durante il periodo più caldo dell’anno. Ovviamente, lo studio ha tralasciato i dati relativi al Covid. Nei mesi più freddi c’è meno luce, le persone frequentano ambienti chiusi, umidi e con un riciclo d’aria inferiore. Queste condizioni favoriscono il contagio.

Frequentare ambienti aperti ti permette di evitare il contatto con persone potenzialmente contagiose. E questo discorso è valido anche per il coronavirus. Ecco perché gli studiosi statunitensi sono convinti che la stagione estiva sia la migliore dal punto di vista della salvaguardia della nostra salute. Goditi le vacanze e rilassati, alla tua salute ci pensano i (quasi) quaranta gradi che ci sono nell’aria.