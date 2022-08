Victoria De Angelis beccata di notte durante la vacanza in Puglia: la bassista dei Maneskin si mostra così, foto.

Victoria De Angelis pizzicata di notte in Puglia in compagnia della sorella Veronica. Dopo aver trascorso qualche giorno a Copenaghen, la bassista dei Maneskin ha scelto la Puglia, precisamente il Salento, per rilassarsi e riposarsi prima di ripartire con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi per i nuovi impegni musicali.

In Salento, tra giornate al mare e bagni in piscina, Victoria sta sfoggiando tutta la sua bellezza naturale. Niente trucco per le vacanze e viso acqua e sapone per la musicista che, con la pelle abbronzata, è ancora più bella. Victoria, insieme alle amiche, si sta godendo totalmente la Puglia concedendosi anche bagni notturni come è stata pizzicata in alcune foto pubblicate sui social.

Victoria De Angelis beccata così con la sorella: la bassista dei Maneskin splende

La bellezza di Victoria De Angelis è nota a tutti. La bassista dei Maneskin sfoggia un viso dai lineamenti dolci e delicati, con due occhi azzurri come il mare, capelli biondi e un fisico asciutto e snello. Una bellezza che la bassista italo-danese sfoggia sul palco, ma anche nella vita di tutti i giorni come sta facendo durante le vacanze pugliesi concedendosi anche un bagno notturno.

In compagnia delle amiche, Victoria non rinuncia a godersi il mare in totale liberà indossando solo uno slip come dimostra la foto pubblicata su Instagram dalla sorella Veronica e che potete vedere cliccando qui.

In un’altra foto condivisa tra le storie Instagram da uno degli amici con cui Victoria sta trascorrendo le vacanze, Victoria appare di spalle mentre cammina con la sorella Veronica.

Con i capelli raccolti, il tatuaggio sulla schiena fatto durante il recente viaggio in Danimarca, bikini e pareo, Victoria cammina e chiacchiera con la sorella Veronica che sfoggia lo stesso look. Pur non mostrando il viso, i fan riconoscono immediatamente la De Angelis anche quando si mostra di spalle grazie ai nuovi tatuaggi che ha sul corpo.

La bassista dei Maneskin trascorrerà sicuramente qualche altro giorno in Puglia prima di tornare a lavoro sprigionando la sua energia sul palco.