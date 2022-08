William e Kate annunciano la dolorosa separazione. Figli in lacrime

By

La coppia formata dal Principe William, secondo erede al trono dopo suo padre Carlo, e la sua consorte Kate Middleton annunciano la separazione. La disperazione dei figli.

Il Principe William e la sua consorte Kate Middleton verso la separazione? Secondo alcune dichiarazioni i duchi di Cambridge, starebbero attraversando un periodo duro dovuto ad una presunta crisi all’interno del loro matrimonio. Ma la separazione non riguarda loro due…

La coppia formata da William e Kate considerata come un esempio d’amore e di affiatamento è stata recentemente al centro del vortice del ciclone per alcune indiscrezioni su presunti tradimenti di William, su separazione coniugale e su discrepanze.

Eppure ciò nonostante l’ufficio stampa della Royal Family non ha mai rilasciato dichiarazioni al riguardo. E poi è chiaro a tutti: William e Kate sono per tutti degli esempi di amore e di unione familiare. Sarà per la loro compostezza ed atteggiamento di fronte alle apparizioni pubblica ma l’amore che il popolo prova nei loro confronti è puro.

Dopo le recenti rivelazioni dei giorni scorsi, arriva un’ulteriore scoop che potrebbe incidere significativamente sulla loro situazione familiare.

William e Kate si separano dai figli, la rivelazione

In questo periodo sono tante le indiscrezioni su William e Kate che stanno facendo tremare Buckingham Palace e la Regina Elisabetta II.

Sarà forse per gli scandali attuali o semplicemente per staccare un po’ dagli oneri e onori regali, ma William e Kate hanno deciso di partire e separarsi per un periodo breve dai figli George, Charlotte e Louis.

Infatti, secondo alcune fonti che noi riportiamo in questo articolo, dopo essersi trasferiti nelle residenze estive insieme a tutta la famiglia al completo. I duchi partiranno ai Caraibi e di godranno del tempo solo per loro due, senza figli.

Un modo carino per recuperare il rapporto perso e per riconsolidare il loro amore (i recenti scandali avrebbero influito?). I coniugi hanno dichiarato di amare profondamente i loro bambini ma che vivere una mini vacanza di coppia li avrebbe resi affiatati come un tempo.

I bambini, George, Charlotte e Louis staranno invece con i nonni Middleton che si occuperanno di lor per l’intero periodo.