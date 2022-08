Uomini e Donne, volano stracci dopo la scelta: “Saresti morta dentro”

Dopo Uomini e Donne i due ex protagonisti del Trono Classico di Maria De Filippi sono rimasti in pessimi rapporti e sui social se ne sono dette di tutti i colori.

Uomini e Donne ha lo scopo di creare coppie grazie alle dinamiche che si accendono al centro degli studi Elios di Roma, ma spesso oltre all’amore si creano anche amicizie e soprattutto dissapori.

L’ex tronista aveva portato fino alla fine del suo percorso soltanto due ragazze. Una l’ha scelta, anche se le cose poi dopo la fine del programma non sono andate per il verso giusto, mentre con l’altra sembrerebbe essere rimasto in pessimi rapporti.

Tant’è che lei in una recente intervista ha svelato che non ha apprezzato molto il suo atteggiamento nei suoi confronti in quanto non appena ha terminato la sua relazione con un altro ragazzo, lui si è duramente scagliato contro di lei e questo non l’ha apprezzato. L’ex tronista ha letto l’intervista in questione e non ha affatto reagito bene. Tant’è che sui social l’ha stroncata senza troppi mezzi termini.

Tra Giulio Raselli e Giovanna Abate sono volati stracci dopo Uomini e Donne e sembra chiaro che non potrà mai esserci il sereno.

Volano stracci tra Giulio Raselli e Giovanna Abate dopo Uomini e Donne

Giovanna Abate dopo Uomini e Donne, dove l’ex volto del programma è esploso contro gli haters, aveva espresso la sua delusione nei confronti di Giulio Raselli a causa dell’atteggiamento mostrato nei suoi confronti. Quest’ultimo non ha affatto reagito bene e sui social ha scelto di replicare in questo modo, senza utilizzare mezzi termini:

“L’ego più grande che abbia mai conosciuto in vita mia” ha esordito lui sul suo profilo Instagram, non mandandole di certo a dire nonostante non abbia usato nomi ma il riferimento sembra più che chiaro in quanto menziona una mancata scelta. “Ti avessi scelto saresti morta dentro… non potendo salire sul trono” ha poi concluso, attaccando la sua ex corteggiatrice che sui social ha replicato a sua volta affermando che lei non ha detto nulla di male ma come si dice dalle sue parti “l’acqua diventa aceto”.