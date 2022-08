By

Fare outing è una delle azioni che compiono alcuni personaggi del mondo dello spettacolo per non lasciare più dubbi. Federico Fashion Style è uno di questi.

Le parole dell’hair stylist più amato di sempre, lasciano i fan senza parole. Federico Fashion Style è stato spesso oggetto di critiche e di commenti da parte di haters che senza alcuna ragione hanno cercato più volte di demolirlo. Così, questa volta ha deciso di agire, l’obiettivo è essere sé stesso senza filtri e censure.

Di solito, Federico Fashion Style ha cercato di mantenere distanti i follower e gli haters sull’argomento inerente la sessualità, ma adesso non riesce più a non confessare la verità.

Appunto, non ha mai fatto una dichiarazione del genere, però è arrivato al punto da non riuscire più a nascondere la verità. La situazione è così sconvolgente che anche la moglie è intervenuta sulla questione, aiutandolo in un momento tanto difficile.

Federico Fashion Style e il suo outing inaspettato

Sposato con Letizia Porcu, la stessa ha di recente rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato il dolore vissuto. Anche lei protagonista di una notizia inedita e sconvolgente ha vissuto il peggio, ma è stata la compagnia del marito a farla andare lontano. Insieme ne hanno vissute di ogni, e ritengono opportuno affrontare anche l’ultimo evento.

L’evento in questione tratta l’outing di Federico. Il duo sta insieme praticamente da sempre, sin dai tempi dell’adolescenza. Quindi, come coppia sono cresciuti insieme, affrontandone di ogni, e soprattutto i più recenti attacchi degli haters.

La ragione sta nei modi eccentrici e fuori dagli schemi del marito. Da tutti additato come “sicuramente omossessuale”, ha deciso di fare outing una volta per tutte in modo che nessuno possa dire altro.

La verità è che l’hair stylist delle star non ha niente da nascondere, perché fa tutto alla luce del sole. Sostanzialmente, conduce uno stile di vita e intrattiene una relazione, matrimoniale e monogama, secondo quello che è il suo orientamento sessuale ufficiale.

Non è la prima volta che si espone insieme alla moglie, hanno già confessato aspetti inediti sulla malattia vissuta, e la notizia del giorno è un ulteriore approfondimento.

L’artista del capello è assolutamente etero! Il suo modo di fare è eccentrico sì, ma è sé stesso. La moglie ha anche attaccato chi giudica in questo modo, affermando che anche a lei viene mancato di rispetto, specialmente per le difficoltà avute nell’avere la figlia.