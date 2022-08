Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 30 agosto: scontri infuocati, clamorosi ritorni e un addio immediato.

La prima registrazione della stagione del trono over di Uomini e Donne non ha deluso le aspettative del pubblico regalando i primi, clamorosi colpi di scena. Secondo le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, ci sono stati importanti ritorni, clamorosi scontri tra protagonisti indiscussi della trasmissione, ma anche un addio immediato con la nascita della prima coppia della nuova stagione.

A regalare le prime emozioni della stagione non è stata solo Gemma Galgani, tornata nel parterre del trono over per cercare l’amore, ma anche altri protagonisti del parterre di cui, qualcuno, ha anche scatenato la dura reazione di Tina Cipollari, sempre scatenata.

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: scontro tra Ida e Riccardo, sorpresa per Gemma Galgani, nasce l’amore per una coppia

Dopo aver presentato le nuove troniste Federica Aversano e Lavinia, Maria De Filippi ha dedicato tanto spazio al trono over esattamente come accadeva nella scorsa stagione. Gemma è stata il bersaglio di Tina Cipollari che l’ha stuzzicata, come riporta Lorenzo Pugnaloni, facendo delle battute sul fatto che non si sia rifatta nulla.

Per Gemma, poi, è arrivata la prima sorpresa della stagione. In studio, a conoscere la dama, è arrivato Diedier, giunto da Lugano esclusivamente per conoscerla. In studio, poi, sono tornati anche Alessandro e Pinuccia i quali hanno raccontato di essere stati al concerto di Vasco Rossi. Il racconto ha scatenato nuovamente Tina Cipollari che ha puntato il dito contro Pinuccia.

Spazio, poi, a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sono stati i protagonisti di un durissimo scontro perchè la dama ha raccontato di essere stata cercata da Riccardo nel corso dell’estate. Riccardo, poi, ha provato a ballare con Federica Aversano a cui, dopo la scelta di Matteo Ranieri, aveva chiesto di restare in trasmissione per conoscerla.

In studio sono tornati anche Armando Incarnato e Catia, la sorella di Elisabetta Franchi. C’è stato, inoltre, anche il primo addio della stagione. Sara, l’ex di Biagio Di Maro, ha lasciato la trasmissione con David. Ospiti della prima registrazione sono stati Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che aspettano il primo figlio.