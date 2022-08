Uomini e Donne anticipazioni choc: i nuovi tronisti rivoluzionano lo show

Uomini e Donne, anticipazioni prima registrazione 30 agosto: Maria De Filippi presentano le nuove troniste ed è rivoluzione.

Prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne e prime anticipazioni clamorose per il dating show di canale 5 che tornerà ufficialmente in onda da lunedì 19 settembre. La registrazione di oggi era attesissima per la presentazione dei nuovi tronisti. Secondo le prime indiscrezioni, sul trono, dovrebbero esserci ben quattro tronisti ovvero due uomini e due donne.

Nel corso della prima registrazione del trono classico Maria De Filippi ha confermato le indiscrezione presentando le due troniste e rinviando, probabilmente alla registrazione di domani, mercoledì 31 agosto, la presentazione dei due tronisti. Sul trono è così arrivata una ragazza già conosciuta dal pubblico e che, proprio nello studio di Uomini e Donne ha vissuto una delusione sentimentale.

Uomini e Donne anticipazioni: Federica Aversano e Lavinia sono le nuove troniste

Come si erano augurati i fan del trono classico al termine della scorsa stagione dopo la scelta di Matteo Ranieri che aveva lasciato lo studio con Valeria Cardone con cui, oggi, la storia è finita, la prima tronista di Uomini e Donne è Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo nonchè sua non scelta.

Da tempo circolavano rumors su una presunta presenza di Federica sul trono classico ed oggi è arrivata la conferma con il video di presentazione pubblicato da Wittytv.

“Sono Federica, ho 28 anni e vengo da Santa Maria Capua Vedere. Sono mamma di un bellissimo bimbo di due anni e mezzo che vive con me e sono single da tre anni. Caratterialmente mi conoscete già. Dicono che sono antipatica ed è vero. Semplicemente, il giudizio degli altri non mi tocca. Sono forte del mio. Se mi inca*** divento una iena, ma basta poco per essermi amica e altrettanto poco per essermi nemica. Di base sono una buona, che non vuol dire essere fessa. Se sento lealtà, però, do tutta me stessa”, ha detto nel video di presentazione.

La seconda tronista, invece, si chiama Lavinia, ha 26 anni, è nata e vive a Roma e studia Scienze politiche e relazioni internazionali. “Ho sofferto per amore ma non lo faccio vedere, piuttosto mi logoro dentro. Se mi lego a una persona do tutto. Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno, ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta”, ha detto nel video di presentazione.

“Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace e non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente. Mi piacciono i ragazzi sportivi ma non faccio spesso il primo passo, sono un po’ all’antica su questo: l’uomo deve fare l’uomo”, ha aggiunto.