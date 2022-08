Ilary Blasi saluta l’estate con una foto mozzafiato: il costume scivola via e la conduttrice regala uno spettacolo imperdibile.

Sempre più bella, in splendida forma e assolutamente strepitosa. Ilary Blasi si mostra così ai fan in una posa super sensuale che ha mandato letteralmente in tilt i social. Protagonista indiscussa dell’estate sia per la fine del matrimonio con Francesco Totti che per le foto scattate in vacanza in cui ha sfoggiato la sua incredibile bellezza, Ilary ha deciso di concludere l’estate in grande stile.

Da qui la scelta di pubblicare una foto che lascia poco all’immaginazione e che è stata particolarmente apprezzata dai fan che, per tutta l’estate, l’hanno seguita nelle vacanze trascorse tra la Tanzania, Sabaudia, le Dolomiti e la Croazia.

Ilary Blasi, decolletè in mostra per salutare l’estate: web impazzito

“Goodbye summer”, scrive Ilary Blasi su Instagram condividendo una foto super sensuale che ha collezionato migliaia di like e commenti. Tanti i complimenti ricevuti dalla conduttrice che, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, ha trascorso l’estate con i figli Christian, Chanel ed Isabel, le sorelle e gli amici di sempre mostrandosi assolutamente meravigliosa sia in bikini che in tenuta montanara durante il soggiorno che si è concessa sulle Dolomiti.

Stavolta, però, per salutare l’estate, Ilary ha scelto di osare condividendo una foto in bianco e nero in cui sfoggia tutto il suo fascino.

Sdraiata, con i capelli biondi, lasciati disordinati e degli enormi occhiali da sole scuri, Ilary indossa in mini slip che lascia scoperti gli addominali scolpiti. Nessun reggiseno per la conduttrice che copre il decolletè con le braccia regalando una posa super sensuale ed elegante ai propri fans che si inchinano di fronte alla sua indiscutibile bellezza.

Dopo aver trascorso l’estate tra mare e montagna mostrandosi in tutto il suo fascino che diventa sempre più evidente, Ilary è tornata a Roma per affrontare l’autunno, il primo senza Francesco Totti con cui ha trascorso gli ultimi vent’anni della sua vita formando una splendida famiglia con la nascita dei figli Christian, Chanel ed Isabel e facendo sognare i fan che non perdono le speranze di rivederli insieme.

Nel frattempo, la Blasi si gode la compagnia dei figli, degli amici e della famiglia in attesa di capire anche quando tornerà ufficialmente in tv.