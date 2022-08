La star internazionale e il suo inferno di 13 anni: la rivelazione shock

La star internazionale si rivela e racconta a tutti l’inferno che ha passato negli ultimi 13 anni della sua vita. Ecco la verità!

La pop star americana, tramite un audio che dura oltre venti minuti, rivela dettagli inediti e drammatici dei suoi ultimi anni, e il suo rapporto “particolare” con la famiglia.

Stiamo parlando di Britney Spears. La pop star dopo 13 anni vissuti sotto la tutela legale del padre, racconta per la prima volta l’inferno che ha dovuto subire e lo fa tramite un lungo audio della durata di 20 minuti. Lungo e significativo.

Questa volta la pop star internazionale ha preferito un canale più diretto e immediato per raccontare la sua storia, niente post su Instagram o dichiarazioni pubbliche alla stampa ma un audio dalla durata esatta di ben 22 minuti. Si tratta di una lunga dichiarazione di tutte le situazioni particolari che Britney ha vissuto sotto la tutela legale del padre.

Britney Spears, la dichiarazione dell’inferno sotto la tutela del padre

Nel lungo audio della durata di 22 minuti, Britney racconta con estrema chiarezza e nel dettaglio lo scenario manipolatorio in cui ha vissuto, fra bugie, intrighi e colpi bassi nei suoi confronti.

Nel lungo audio che Britney Spears ha rilasciato, la donna ha raccontato di come si sia sentita intesa come persona introversa e che si sente sola per la maggior parte del tempo, esordendo con:

“se avevi bisogno di ascoltare una storia come questa oggi in modo da non sentirti sola, sappi questo: la mia vita è stata lontana dall’essere facile, e non sei sola”.

Il messaggio sta facendo il giro del Web e allo stesso tempo esordisce in modo forte: “Come ca…o hanno fatto a farla franca?”, si chiede la pop star, riferendosi ai suoi familiari. L’accusa verso di loro è netta: “Mi hanno letteralmente uccisa”.

Lo sfogo audio di Britney arriva a seguito di una nuova canzone che ha lanciato in collaborazione con Elton John.

“Ho avuto un sacco di opportunità, da Oprah a interviste, per andare su una piattaforma e condividere le difficoltà e qualsiasi cosa mi passasse per la mente. Davvero non penso che nulla di tutto ciò sia rilevante, soprattutto essere pagata per raccontare la mia storia. Mi sento come se fosse una sciocchezza”.