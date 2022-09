Ballando con le stelle 2022, Milly Carlucci dice no alla figlia vip: lei sbotta

Milly Carlucci dice no all’amatissima figlia vip come concorrente di Ballando con le stelle 2022: lei si sfoga duramente sui social.

E’ tutto pronto per Ballando con le stelle 2022 che, tra i concorrenti, non avrà una delle figlie vip più amate. Nonostante il provino, Milly Carlucci ha deciso di non avere nel cast la giovane e bellissima figlia di uno degli artisti più amati in Italia.

Al suo posto, sulla pista di Ballando con le stelle 2022 scenderanno: Gabriel Garko, Ema Stokholma, Giampiero Mughini, Marta Flavi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Luisella Costamagna, Iva Zanicchi, Dario Cassini, Alessandro Egger, Enrico Montesano!“.

La diffusione della notizia riguardante la sua assenza nel cast della nuova edizione di Ballando ha così spinto la figlia vip a lasciarsi andare ad uno sfogo spiegando cos’è successo esattamente con il programma di Milly Carlucci che tornerà in onda da sabato 8 ottobre.

Ballando con le stelle 2022: Milly Carlucci dice no a Romina Carrisi, la figlia di Albano si sfoga sui social

La figlia vip che sperava di poter partecipare, come concorrente, a Ballando con le stelle 2022 a cui non parteciperà uno dei vip più attesi è Romina Carrisi, la figlia più piccola di Albano e Romina Power. La giovane, nel corso di uno sfogo pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, ha ammesso di aver sostenuto il provino, ma di non essere stata accettata per un motivo.

“Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005“, ha fatto sapere Romina.

Il reality a cui ha partecipato è l’Isola dei Famosi. All’epoca, con lei, c’era anche papà Albano che, tuttavia, nella scorsa edizione di Ballando, ha partecipato proprio come concorrente.

“Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”, ha concluso.