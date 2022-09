Federica Panicucci esce allo scoperto: spunta l’alleanza segreta contro Mediaset

Federica Panicucci ha deciso di uscire allo scoperto mostrando la sua alleanza segreta che sembrerebbe essere contro Mediaset.

Federica Panicucci è tornata sul piccolo schermo degli italiani, pronta ad iniziare una nuova stagione televisiva all’insegna dell’intrattenimento e dell’attualità grazie al suo Mattino 5. Il programma, infatti, di anno in anno, si conferma essere un vero e proprio successo e per questo motivo Mediaset non poteva non confermarlo.

Non tutto però sembrerebbe essere rose e fiori, in quanto la conduttrice non solo durante la passata edizione si è vista ridurre il suo spazio ma ha anche dovuto fare i conti con un cambio di studio, adattandosi ad uno decisamente più piccolo. Certo, l’è stata però assegnata la prima serata, in quanto debutterà con Back To School ma sarà su Italia 1, una rete minore rispetto a quella principale a cui è abituata da anni.

Insomma se dovesse esserci un certo malcontento da parte sua sarebbe comprensibile. Tant’è che durante il corso della diretta di Mattino 5 Federica Panicucci è uscita allo scoperto e secondo gli utenti della rete ha mostrato la sua alleanza segreta in casa Mediaset.

Federica Panicucci lo annuncia in diretta: l’alleanza segreta scatena il web

Federica Panicucci durante il corso della diretta di Mattino 5 ha ricordato al pubblico del piccolo schermo che intorno alle 17:00 l’appuntamento con l’informazione e l’intrattenimento sarebbe proseguito anche con Barbara d’Urso, mandandole un grosso saluto per questo nuovo inizio.

Il pubblico del piccolo schermo ha trovato strano questo saluto in quanto si è sempre mormorato che tra le due non scorresse buon sangue, ma evidentemente sono riuscite a chiarire tutte le incomprensioni che le hanno allontanate. Sarà stata forse questo malcontento nei confronti di Mediaset, che ha perso uno dei suoi migliori conduttori ad averle unite? Bisogna considerare, infatti, come fanno notare gli utenti della rete, che ha anche la bella conduttrice partenopea ha visto il suo spazio ridursi sempre di più.

Che le due, in questo frangente, abbiano capito di avere molte più cose in comune di quello che sembrava facendosi forza verso sempre il minor spazio che l’azienda assegna loro? Il dubbio del pubblico sembrerebbe essere legittimo.