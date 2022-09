Noto conduttore dice addio a Mediaset: “Da quando ho iniziato, era il mio sogno”

Mediaset dovrà fare a meno del noto conduttore che ha deciso di lasciare l’azienda per dirigersi verso la concorrenza.

Mediaset sta per dare il via alla prossima stagione televisiva. Stagione che dovrà fare a meno di uno dei conduttori più amati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani che ha deciso di mettersi in gioco prendendo parte all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi in veste di opinionista.

Ora però ha voluto dare un taglio netto con l’azienda declinando gentilmente i programmi che gli sono stati offerti per passare alla concorrenza in quanto gli ha permesso di poter realizzare uno dei suoi più grandi sogni del cassetto. A rivelarlo è stato Nicola Savino stesso ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ammettendo perché non avrebbe mai potuto rinunciare all’offerta che Tv8 ha riservato per lui.

Nicola Savino rompe il silenzio sull’addio a Mediaset: perché ha mollato

Nicola Savino ha deciso di mollare Mediaset, che ha voluto concedere un’altra chance a Barbara d’Urso dopo gli ascolti non proprio brillanti della precedente stagione, in quanto la rete concorrente gli ha dato la possibilità di poter realizzare uno dei suoi più grandi obiettivi e per questo motivo non se l’è sentita di rifiutare ma ha voluto cogliere al volo quest’occasione che gli si è presentata sul suo cammino.

“Da quando ho iniziato a fare tv sogno di accompagnare il pubblico all’ora di cena perchè tradizionalmente è un momento intimo e felice, quando tutta la famiglia è unita” ha annunciato il conduttore durante il corso della recente intervista, confermando che andrà a condurre un preserale durante il suo debutto a Tv8.

“Questa è stata la leva, il motore della mia decisione“ ha poi concluso rivelando di sentirsi molto più vicino a questo progetto che a quelli che gli erano stati proposti da Mediaset e per questo motivo ha deciso di volare altrove anche se il pubblico aveva amato il loro svolto durante il corso della sua permanenza all’Isola dei Famosi, in coppia con Vladimir Luxuria (che sembrerebbe essere stata riconfermata per la prossima stagione), e Back To School, che invece è stato affidato a Federica Panicucci.