Lulù Selassié copiata dalla fidanzata di Manuel Bortuzzo: la foto fa infuriare il web

Lulù Selassiè è stata copiata dalla nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo. La foto, che ha fatto infuriare il web, non lascia dubbi.

Lulù Selassié dopo aver annunciato la fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo ha deciso di mettersi da parte e di non voler partecipare, per quanto possibile, al mondo della cronaca rosa preferendo che le cose proseguano per conto proprio nel modo più naturale possibile.

Questo però non sempre possibile in quanto il suo nome è stato tirato in ballo svariate volte. Soprattutto da quando gli utenti della rete hanno notato che Angelica Benevieri ha copiato Lulù Selassié.

La foto è stata pubblicata direttamente dall’esperta di gossip Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha pubblicato il tutto scatenando i fedeli sostenitori della Princess che non hanno affatto apprezzato il gesto della nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo: la nuova fidanzata copia Lulù Selassié – FOTO

La nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo ha pubblicato sui suoi profili alcuni scatti che non sono affatto passati inosservati da parte degli utenti della rete e non solo per la sua bellezza ma anche per l’estrema somiglianza che questi hanno con quelli proposti da Lulù Selassié durante il corso di questi mesi.

Il gesto di Angelica Benevieri non è affatto piaciuto ai fedeli sostenitori della Princess che hanno visto il tutto quasi come un affronto nei confronti della loro beniamina che almeno per il momento ha preferito farsi da parte e non commentare più le vicende che riguardano il suo ex fidanzato. Anche se, sempre secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, lei e Manuel, di cui il padre ha recentemente rotto il silenzio facendo scomode confessioni, avevano ripreso a sentirsi fino a poco tempo prima che lui annunciasse pubblicamente di aver voltato pagina e di aver trovato un nuovo amore nella sua vita.

Il gesto della fidanzata dello sportivo non è stato affatto ben accolto dagli utenti della rete che continuano a sognare un ritorno di fiamma tra Manuel e Lulù nonostante non sembrino esserci più i presupposti per una love story ma dopo di tutto soltanto il tempo potrà rispondere a questo dubbio.