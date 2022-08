Manuel Bortuzzo innamorato, il padre rompe il silenzio: arriva la verità!

Il padre di Manuel Bortuzzo rompe il silenzio: arriva la verità sull’ex gieffino ora innamorato

Manuel Bortuzzo è un nuotatore che sogna di partecipare alle Paraolimpiadi, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Il ragazzo è stato molto chiacchierato dal momento della sua uscita dalla Casa. Manuel si è fidanzato con una ormai ex coinquilina, ovvero Lulù Selassié. I due hanno avuto un inizio tormentato all’interno del reality show, ma giorno dopo giorno hanno trovato il proprio equilibrio fino a dirsi “Ti amo” in diretta nazionale.

La storia tra i due, però, non è durata molto e le motivazioni della rottura sono ancora ignote. C’è chi dice che il padre Bortuzzo abbia giocato contro la loro storia e chi, invece, pensa che Manuel sia stato l’artefice di tutto.

Adesso l’ex gieffino è di nuovo innamorato e il padre rivela tutta la verità in merito a questa nuova storia d’amore, ma anche di Lulù e della partecipazione del figlio al GF Vip.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato

Manuel Bortuzzo è al centro del gossip in questi ultimi giorni. L’ex gieffina ha appena confermato la frequentazione con Angelica Benevieri, nota Tiktoker.

Il ragazzo pubblico sul suo profilo Instagram una foto di loro due mentre si scambiano un bacio passionale.

Manuel ha deciso, però, di tenersi lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti. E’ il padre di Bortuzzo che trova la forza di raccontare la verità su suo figlio nello studio di Novella 2000.

“Manuel ora è felice e a me basta” commenta Franco, il padre del nuotatore, mentre il gieffino più atteso torna single.

A quanto pare, il ragazzo non è contento di aver deciso di partecipare al GF Vip.

“Il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per intervista, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora” confessa il padre di Bortuzzo.

Franco è deluso dal comportamento che la gente ha avuto con suo figlio una volta uscito dalla Casa e ha aggiunto: “Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre“.

In merito alla rottura di Manuel con Lulù Selassié, il padre dell’ex gieffino smentisce i rumor: non è stato lui a dividere la coppia.

Franco svela che suo figlio ha fatto tutto da solo e lo ha rivelato anche in televisione, mentre arriva l’appello bomba da Lei.

“Il problema principale […] è che alcune persone vogliono impossessarsi della nostra vita dando tutto per scontato” confessa l’uomo e conclude: “Tanti scrivono commenti sui social sono anche profili fake e non hanno nemmeno il coraggio di metterci la faccia“.

