Test visivo, ti piacciono le ciliegie? Trova ciliegia senza verme!

L’obiettivo del test è individuare la ciliegia senza verme e ce ne sono davvero tante. Scoprire dove si trova è un ottimo allenamento per vista e capacità logiche.

La ragione risiede nel fatto che qualsiasi test ti si ponga davanti, spesso sono proprio quelli che hanno a che fare con una caccia al tesoro che più tra tutti permettono di mettersi pienamente in gioco. Come si risolve una sfida del genere? La concentrazione è già un’ottima arma, ma le prossime le devi mettere in atto tu. Risolvi il gioco in 30 secondi!

La consegna è abbastanza semplice, ma non sempre i rompicapo di questa tipologia sono sinceri al 100%. Nessuno forse ti ribadisce che trattandosi pur sempre di enigmi visivi possono avere quelle che sono delle illusioni ottiche.

Soprattutto il fatto di avere una tempistica ben determinata, non facilita le cose. Aumenta lo stress e la possibilità di un vero fallimento nel trovare quanto richiesto dalla sfida. Ti ripetiamo che le “illusioni” sono all’ordine del giorno, e dopo questo suggerimento dovrai essere in grado da solo di risolvere il test.

Soluzione, ecco dove si trova la ciliegia senza verme

Alla fine dell’articolo troverai la soluzione con la spiegazione, nel frattempo ti consigliamo altri giochini da affrontare. Ne abbiamo davvero molti nel nostro sito! Se ti piacciono queste sfide, potresti risolvere il rompicapo dell’orso in mezzo alle api, trovarlo è un arduo compito. Al momento però risolviamo l’enigma giornaliero.

Ebbene sì, in mezzo a quelle due ciliegie abbiamo quella senza verme! La ciliegia sprovvista del simpatico insettino è nascosta, forse per non essere mangiata dall’intruso poco piacevole. L’illusione ottica è palesemente dimostrata.

Appunto, quando ti abbiamo suggerito che ci sarebbe stata, non stavamo scherzando. Anzi, era proprio questo il punto nel quale insistere per risolvere il test.

La ciliegia senza verme si trova nel punto meno probabile, dove i disegni sono maggiormente confusi, e dove alla fine si individua qualcosa che non va. Se sei nel mood giusto, prova a risolvere il test dove devi individuare il dado diverso, è un’altra sfida interessante.

Fortunatamente per te, stiamo già preparando i prossimi enigmi, non perderli!