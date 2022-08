Test, trova l’orso in mezzo alle api: aguzza la vista!

Tieniti pronto a risolvere il test del giorno: trova l’orso tra le api, sarà uno spasso! Diventare un bravo solutore è possibile, basta accettare le sfide.

Eccoci ritrovati con il consueto appuntamento dei test di Instanews. Nel nostro sito troverai tante notizie e del divertimento, e con la prova del giorno non potrai che passare del tempo libero in maniera produttiva. Un orsetto un po’ birbantello si è nascosto tra le api, aiutalo a scappare individuandolo, altrimenti si pungerà!

Essendo un test visivo si potrebbe pensare che non ci sia assolutamente bisogno di utilizzare la logica, in realtà anche questa deve entrare in gioco. Indovinare la posizione dove si trova l’orso non è impossibile, ma senza una strategia vincente si!

Immagina quali sono le differenze tra i due animali in gioco: quali sono i tratti distintivi dell’ape oltre al ronzio che non puoi sentire attraverso un immagine? Stessa cosa per l’amicone peloso.

A fine articolo troverai soluzione con tanto di suggerimenti imbattibili.

Soluzione del test: ecco dove si trova l’orso!

Come già accennato nel paragrafo precedente, nel nostro sito troverai sfide di tutte le tipologie. Visto che sei un amante del genere, allora non potrai che essere soddisfatto di scoprire le soluzioni e di immergerti nelle entusiasmanti sfide. Se ti piace questo tipo di giochino, perché non risolvi anche il test nel quale devi individuare il dado diverso? E’ anche questa una sfida da non perdere. Al momento, troviamo la risposta a quella del giorno.

La foto parla chiaro, e il cerchietto ti illustra la soluzione! L’amico orso si è nascosto in un angolino, proprio per non essere visto. Non è impossibile risolvere test del genere, ma è bene attuare la strategia che ti stavamo consigliando.

Appunto, quando capitano test del genere sarebbe meglio prima immaginare quelle che sono le differenze tra i soggetti presentati, per poi lasciare scorrere lo sguardo nei punti più insoliti. Nella maggior parte dei casi, sono le zone centrali quelle più confuse e dov’è l’ideale nascondere la risposta, ma anche gli angoli lo sono, come in questo caso.

Ti è piaciuto il giochino? Perché non ne fai un altro simile? Risolvi l’enigma: trova il cuore in mezzo ai fiori, anche questo rompicapo è imperdibile. Continua ad allenarti e diventa sempre più rapido a trovare le soluzioni.