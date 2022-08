Ex Amici perde la pazienza: dichiarazione choc, è contro tutti!

Ex beniamino di Amici mette in gioco tutto: sgancia una verità inedita! La situazione sfugge di mano, mai nessuno avrebbe potuto crederci.

Senza dubbio Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più amati ed aspettati nel mese di settembre, ma qualcosa non va come previsto. L’ultima dichiarazione fatta da un ex allievo è davvero sconvolgente, mai nessuno aveva affermato qualcosa del genere prima, soprattutto i fan sono senza parole.

Sta finendo l’estate e dalla vittoria di Luigi Strangis uno dei cantanti della squadra di Rudi Zerbi, i fan non stanno più nella pelle nel vedere entrare in scena i prossimi talenti in gara. La bellezza dello show è sempre inedito, soprattutto compete sia le arti dello spettacolo che le storie appassionanti dei giovanissimi che si sfidano.

Tra questi c’è chi fa successo, ma anche chi non le manda a dire quando accade qualcosa di impensabile: ex beniamino svela tutto!

Ex di Amici non sta zitto: urla a tutti la verità!

Le storie dei beniamini di Amici sono tante, alcune lasciano proprio l’amaro in bocca. Non importa quanta fama si raggiunga, degli haters la fanno grossa minacciando di morte una cantante del format! Appunto, le brutte notizie non finiscono qui, e nel web si sta inscenando una polemica totalmente inaspettata.

Ebbene sì, l’ex di Amici di cui stiamo parlando è Andreas Muller! Il ballerino vincitore dell’edizione del 2016 ne ha fatta di strada. Bravissimo, talentuoso ed energico, sta diventando un punto di riferimento a livello coreografico all’interno della trasmissione.

Infatti, la maggior parte delle coreografie di hip hop sono state realizzate da lui. Ed è proprio attorno questa situazione che verte la sua polemica. E’ successo qualcosa che ha vissuto come una vera mancanza di rispetto, per cui afferma che non vuole fare polemica, ma soltanto capire il perché “dell’irrispettoso atteggiamento.”

E’ saltato fuori che alcuni dei suoi “otto” sono stati utilizzati in balletti condivisi online e portati in scena in contesti come teatri. Il problema però non è il replicare le sue coreografie, di questo è orgoglioso, vuol dire che funzionano, ma c’è dell’altro.

Non tollera che nessuno dei ballerini che hanno compiuto il gesto lo hanno mai citato online, e nemmeno ringraziato! Questa la conclusione del suo sfogo:

“Voglio capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi.”

Non è la prima volta che il ballerino si mette a nudo, c’è stato anche un duro attacco contro polemiche intollerabili che ha deciso di condividere con i fan, dimostrando che non sempre è tutto rose e fiori. Ma l’artista viene apprezzato ancor di più quando si mostra senza filtri e censure.