Minaccia di morte per l’ex di Amici: la reazione è sconvolgente!

La notizia ha lasciato senza parole chiunque: ex di Amici minacciata di morte! L’aggressività manifestata è assurda, e le conseguenze sono subito arrivate.

La violenza non è mai giustificata, seppur sia fatta per una ragione “buona”, non può essere moralmente accettata. In questo caso, si parla di una cattiveria gratuita, infondata e abominevole. Perché augurare la morte e condividere questo pensiero con il mondo intero, è un atto tanto brutale quanto deprecabile. L’artista è un ex volto di Amici di Maria De Filippi, ha reagito in modo inaspettato.

Il web sta perdendo il senno e con le minacce di morte di cui stiamo parlando si è davvero andati oltre. Che qualche personaggio possa non piacere perché non nelle proprie corde è possibile, ma non fino al punto da augurargli qualcosa che neanche al peggior nemico dovrebbe essere detto.

Così, senza peli sulla lingua l’ex di Amici interviene, e sotto gli occhi di tutti decide di manifestare il suo pensiero. Gesto inedito anima nel web nuove discussioni e faide che dureranno ancora a lungo.

Destinato a parlare ancore del fatto, il mondo di internet scende in campo.

Ex Amici risponde alle minacce: dichiarazione integrale

Diciamo che la tematica non è così assurda, perché non è la prima volta che il pubblico si spinge oltre quella che è la dignità umana. In passato è già successo con un ex volto di Amici ricevesse minacce di morte, e la cosa più sconvolgente è che le ha ricevute perché “troppo amato” dal pubblico. Con il fatto di oggi che si ripete, non resta che denunciare quanto accaduto, soprattutto riportando la verità dei fatti.

La protagonista dello spiacevole evento è proprio Alessandra Amoroso. Tutto è iniziato quando ad un evento ha detto di no ad un fan per fare autografi e foto. L’artista si è giustificata dicendogli che non avrebbe potuto farlo, altrimenti tutto il resto della folla avrebbe preteso lo stesso.

Haters e fan si sono subito indignati, perché in entrambi i casi il messaggio è arrivato come un rifiuto. Peri i primi che già non apprezzavano il suo lavoro, il fatto è stato il capro espiatorio adatto per attaccarla ancora. I secondi invece, hanno vissuto con grave entità il fatto, e stanno causando una diminuzione del suo fandom.

La situazione però è decisamente sfuggita di mano, perché da come si evince nella foto qui condivisa, c’è chi gli augura di morire! Così, lei decide di rispondere come ha sempre fatto, con spontaneità e dando un messaggio d’amore, proprio come fa nelle sue canzoni.

Afferma di essersi dispiaciuta per il malessere che vive questa persona, perché un individuo amato non condividerebbe mai così tanto odio. Questa è solo una delle notizie sui beniamini del programma, perché è bene ribadire che gli ex di Amici dell’ultimo anno continuano a fare grandi successi.

Alla fine, in tutta questa polemica che divide ancora il web, quello che conta è sempre l’amore e la passione per la musica.