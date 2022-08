Signorini senza parole prima del GF Vip: arriva l’appello bomba proprio da Lei!

Signorini è rimasto senza parole prima dell’inizio della settima edizione del GF Vip perché ha ricevuto un appello bomba proprio da Lei!

Mancano pochi giorni al ritorno di Alfonso Signorini, e soprattutto del Grande Fratello Vip, sul piccolo schermo degli italiani e gli utenti della rete sono più curiosi che mai di scoprire che ha preparato per loro in questa attesissima settima edizione.

Nonostante manchi poco alla partenza, il direttore di Chi ha ricevuto un appello bomba dell’ex concorrente attraverso i microfoni di The Pipol in quanto senza mezzi termini ha ammesso di essere particolarmente portata per il ruolo di opinionista e che spera che qualcuno degli addetti ai lavori possa accorgersene a darle una chance in modo tale da dimostrare a tutti quanto vale.

Alfonso Signorini prima del Grande Fratello Vip ha ricevuto un appello bomba proprio da lei, ma come risponderà di fronte alla richiesta ricevuta?

Anticipazioni GF Vip: l’ex vippona lancia un appello bomba ad Alfonso Signorini

Le anticipazioni GF Vip, dove il concorrente più atteso è tornato single, continuano a non fermarsi in vista del ritorno su canale 5. Così come non è mancato l’appello di Guendalina Tavassi che non solo sogna di poter sfondare come conduttrice ma di iniziare la sua scalata proprio dove ha avuto modo di poter fare il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani:

“Se devo andarci con i piedi di piombo inizierei a sperare di fare l’opinionista al GF Vip o in qualunque altro reality” ha esordito la storica concorrente del reality show di canale 5, che di recente ha scelto di rimettersi in gioco all’Isola dei Famosi in coppia con suo fratello Edoardo.

“Sarei adatta, non ho dubbi! Spero prima o poi se ne accorga chi di dovere. Non deluderò le aspettative” ha poi concluso e i suoi fedeli sostenitori non potrebbero che essere più che d’accordo con lei in quanto ritengono che per questo ruolo sarebbe davvero perfetta considerando che ha sempre la battuta pronta e ha ottimi ritmi televisivi.

Alfonso Signorini ha ricevuto l’appello di Guendalina Tavassi e non resta che incrociare le dita affinché qualcuno accolga la sua richiesta.