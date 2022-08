Ne vedremo delle belle al Grande Fratello Vip 7, specialmente adesso che è ufficiale: gieffino torna single, in amore non gliene va bene una!

Il cast di quest’anno del Grande Fratello Vip 7 è ricco di colpi di scena. Il conduttore, Alfonso Signorini le sta tentando tutte per avere il meglio durante la messa in onda, e non può non iniziare proprio con i suoi amati vipponi. Il gieffino ti cui parliamo oggi sarà un concorrente, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che lo avrebbe fatto da single! Sembrava aver trovato l’amore dopo il durissimo colpo ricevuto di recente.

E’ risaputo che il Grande Fratello Vip 7 potrà essere un’importante vetrina di pubblicità, specialmente per quei personaggi che vogliono diventare ancora più famosi. Il gieffino è single, e possiamo confermare che in amore non è poi così fortunato.

Reduce dagli ultimi eventi non si era parlato più di lui, ma adesso torna in primo piano, e la ragione è sconvolgente.

Grande Fratello Vip 7: gieffino è single, ecco perché!

Di sicuro, vedere entrare in scena i beniamini più amati è già di per sé un successo. Il pubblico a casa non sta più nella pelle, vuole vedere i personaggi più amati varcare la porta rossa di Cinecittà. Infatti, è stata ufficializzata la presenza di una vippona amatissima, ma questa è solo una delle news. Perché c’è chi, come il gieffino di oggi, ci entra da single!

Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez! Ciò che più sconvolge non è tanto il fatto di vederlo nel piccolo schermo come gieffino, ma scoprire come e perché si sia lasciato con Giulia Tordini.

La giovane fiamma si laurea allo IED a Milano, ed è un’appassionata di moda. Tanto che è Founder e Creative Director di Leda Madera, brand di gioielli creato nel 2019 in onore di sua nonna Leda Madera Marta Spinucci.

Sarà la voglia di mettersi in gioco e vivere nuove esperienze, ma con la bella Giulia è finita. Così, di punto in bianco hanno smesso di mostrarsi insieme. Nessuno avrebbe immaginato questo tragico epilogo, spesso felicemente paparazzati durante le vacanze ed eventi, concludono così la loro love story.

Dopo aver ricevuto la notizia del fallimento nell’ingresso di due big, questa news su Spinalbese single non può che essere allettante. A Belen non piace affatto la sua presenza nel reality, ne vedremo delle belle.