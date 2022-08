Test logica intelligenza: non indovinerai mai la risposta corretta

Oggi ti sfidiamo con un test di logica e intelligenza: riesci a rispondere in maniera corretta in meno di trenta secondi? Vediamo cosa si fare

Il test che abbiamo intenzione di proporti oggi stimolerà la tua capacità di trovare una soluzione, possibilmente corretta, in pochi secondi. Vogliamo essere generosi e ti permettiamo di rispondere entro trenta secondi, ma sappi che la risposta dovrebbe arrivare in maniera istintiva. Come sempre, dovrai fare attenzione a non farti ingannare da alcuni dettagli inseriti nel test solo per farti sbagliare.

Ecco il test di logica e ragionamento da risolvere: un uomo acquista una corda lunga sette metri. Poiché ha bisogno di piccole corde, ogni giorno ne taglia un metro. Dopo quanti giorni la corda sarà stata completamente tagliata? Adesso rifletti con calma e poi prova a dare una risposta. Fatti aiutare dall’istinto ma non dimenticare che c’è bisogno anche di un minimo di ragionamento. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario non farsi distrarre da fattori esterni. Se sei per strada o in un luogo affollato, è probabile che tu abbia perso più dei trenta secondi che ti avevamo assegnato come tempo limite. L’importante è rispondere in maniera corretta, pensi di averlo fatto? Tra poco avrai la possibilità di scoprirlo. Devi avere solo qualche attimo di pazienza.

Il problema di questo test è che molti hanno risposto in maniera affrettata. Soltanto il 50% degli utenti del web ha risposto correttamente ed è una percentuale troppo bassa se si considera che il test è di livello abbastanza elementare. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica, non si basa su alcuna teoria ed è soltanto un intrattenimento che vogliamo offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione: almeno una persona su due ha risposto 7, facendo ingannare dalla lunghezza totale della corda. La risposta esatta è 6: l’uomo taglierà per sei volte la corda prima che finisca, questo vuol dire che terminerà il suo lavoro dopo sei giorni e non sette come molte persone hanno ipotizzato. E tu, lo avevi capito?