Test: risolvi il mistero dei lupi mannari e aiuta i cittadini spaventati

Questo test metterà a dura prova la tua capacità di risolvere un mistero in meno di sessanta secondi. Quanti sono i lupi mannari nel paese?

In un piccolo paese ci sono dei lupi mannari. Alcuni abitanti del luogo si trasformano in lupi feroci durante la notte. Per risolvere il problema, le autorità locali ordinano a tutti coloro che dovessero rendersi conto di essere lupi mannari di uccidersi, consapevole del fatto che in quel posto tutti hanno sempre rispettato le regole. Il problema è che un lupo mannaro non si rende conto del suo status ma può capirlo osservando gli altri.

Per questo motivo, tutti i cittadini escono di notte quando c’è la luna piena. Dopo le prime due notti non succede niente ma la terza notte vengono ritrovati i corpi di alcuni lupi mannari. Sai indicare il numero esatto dei lupi mannari morti e perché siano stati ritrovati proprio dopo la terza notte? Hai sessanta secondi per risolvere questo mistero, ragiona con calma ed esamina tutti i dettagli. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Hai trovato la soluzione? Se così fosse, meriti tutti i nostri complimenti perché non è mai semplice risolvere un test del genere. Se, al contrario, sei qui soltanto per consultare la soluzione, sappi che non hai nulla di cui preoccuparti. Forse hai soltanto bisogno di un po’ di allenamento. Mettiti alla prova con un test al giorno, vedrai che anche tu riuscirai a risolvere il prossimo test entro sessanta secondi.

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica. Ecco la soluzione: se ci fosse un solo lupo mannaro, uscirebbe la prima notte, non incontrerebbe nessuno, si renderebbe conto di essere l’unico lupo mannaro e si ammazzerebbe. Ma non è andata così perché sappiamo che non è stato trovato nessun cadavere dopo la prima notte. E se i lupi mannari fossero due?

In questo caso, non riuscendo a riconoscere sé stessi, ne vedrebbero soltanto uno (l’altro) la prima notte; la seconda notte accadrebbe la stessa cosa e si ammazzerebbero entrambi, consci di essere ognuno il secondo lupo. Ma i cadaveri sono stati trovati la terza notte perché, dopo aver visto due lupi nelle prime due notti, ognuno capirà di essere il terzo e si ammazzerà proprio dopo tre notti. Ecco perché i lupi mannari sono tre e i loro cadaveri sono stati ritrovati dopo tre notti.