Gli ultimi anni di vita di Manuel Bortuzzo sono stati a dir poco sconvolgenti. Dalla tragedia alla rinascita, le sue parole lasciano con sgomento i fan.

Stare sempre al centro della scena non è facile, specialmente quando si vivono esperienze particolari. L’evento che ha stravolto, distrutto e rivoluzionato la vita di Manuel Bortuzzo è ancora una ferita aperta, ma il giovane è così pieno di sogni e forza d’animo che ce la mette tutta per andare dritto al punto. I suoi obiettivi contano più di qualsiasi altra cosa, ed è proprio in occasione di questi che compie un gesto inedito e clamoroso.

Reduce dall’avventura del Grande Fratello Vip, si è molto parlato di Manuel Bortuzzo anche per la travagliata e complessa storia d’amore vissuta con la Princess, Lulù Selassié.

Il duo aveva fatto credere di vivere un amore più forte di qualsiasi ostacolo, ma la rottura è stata inevitabile. Del resto, dentro la casa più spiata di Cinecittà si vive come se si fosse dentro una bolla, in cui può succedere di tutto, anche eventi che probabilmente al di fuori di quelle quattro mura, non accadrebbero mai.

Così, in attesa delle tanto attese Olimpiadi, il campione compie un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma che cambia tutto.

Manuel Bortuzzo dichiarazione: salta fuori la verità

Essendo ormai nel mirino del gossip, è chiaro che si finisce di parlare del giovane vip in più occasioni. Infatti, circolano voci su un nuovo amore per Manuel Bortuzzo, proprio dopo la dolorosa rottura con Lulù. Se ne dicono diverse sul suo conto, e trattandosi di un giovane con tanta maturità e voglia di crescere a livello personale, saltano fuori dichiarazioni come quella del giorno.

Con lo sguardo di una persona decisa che sa il fatto suo, sta lavorando duramente per diventare un campione. Nei suoi sogni di ispira all’amico schermidore Aldo Montano, e nel suo cuore vive intensamente le emozioni di chi non vuole mollare mai.

In viaggio in Sudafrica sta vivendo delle esperienze uniche, nelle quali si sofferma anche a ragione su quanto affrontato. Così, condividendo scatti unici, in compagnia di amici ed animali del Safari, non mancano parole taglienti come lame.

Proprio queste ultime sembrerebbero rappresentare appieno il suo stato d’animo. Alex Castelluccio è il suo fedele migliore amico, insieme affrontano anche questa avventura, ma c’è qualcosa nei pensieri del giovane campione che salta fuori.

Con l’obiettivo di rigenerarsi psichicamente, emotivamente e fisicamente, annette allo scatto sopra riportato le seguenti parole: “Il Paradiso è un posto non troppo lontano.”

Intenzionato a gareggiare la meglio, vuole prima trovare pace e serenità. Di recente, la tranquillità è stata poca, oltre agli eventi da tutti conosciuti, anche il padre di Manuel è sbottato in un’amara confessione in cui intima di denunciare tutti.

Augurando al giovane di trovare la sua strada, restiamo aggiornati per le prossime novità.