Terribile episodio per ex concorrente di Temptation Island: l’ospedale, i pianti e le urla, hanno devastato i suoi fan e il resto dei pazienti in sala.

Niente sarà più come prima per questo ex personaggio di Temptation Island. La sua vita è totalmente cambiata, e non potrà far nulla per cambiare le sorti in corso. La situazione si evolve momento per momento, e sembrerebbe proprio che qualcuno vicino al concorrente sia a conoscenza di fatti del tutto inediti. Ecco la verità che gira attorno allo sfortunato protagonista. Il pianto causa un tono di voce straziante, i frame del video sconvolgono.

Come tutti sanno, il format di Temptation Island ormai non andrà più in onda nella versione italiana, ma di certo non si può negare che sia stato un vero successo in termini di share e di intrattenimento. Le estati sono diventate più entusiasmanti quando all’appuntamento fisso del giovedì si andava incontro con il viaggio dei sentimenti.

Questa volta però, un ex beniamino della trasmissione lascia i fan con un nodo in gola. I protagonisti del programma continuano ad essere molto seguiti, perché hanno raggiunto un certo livello di notorietà, anche se è finito lo show.

Il protagonista di cui parleremo oggi ha sconvolto l’ospedale e i suoi fan, sta malissimo e il video dimostra che non sta mentendo.

Ex Temptation Island è devastato dal tragico evento

Se alcune storie legate al noto programma sono destinate ad avere un lieto fine, proprio come l’ex Temptation Island che dopo la rottura con la fidanzata diventa papà, quella di oggi non avrà lo stesso seguito. Il tempestivo intervento dei professionisti della sanità è stato cruciale, ma c’è qualcosa che decisamente non va per il verso giusto per questo giovane personaggio del mondo della televisione.

Arrivano altre cattive notizie per il personal trainer romano, Francesco Chiofalo! E’ uno dei personaggi del mondo dei reality più conosciuti e seguiti, soprattutto perché tiene aggiornati i suoi fan di tutto quello che gli accade tramite i social media. La piattaforma che utilizza per eccellenza è Instagram, ed è proprio attraverso le Instagram stories che documenta la giornata di ieri.

Dopo aver perso l’aereo che l’avrebbe condotto in Sicilia, perduto a causa di una sua confusione, infatti lo racconta con tanta autoironia nel suo profilo ufficiale, partecipa al fatidico evento.

Ad una serata a Ragusa, per la precisione al locale I Mori Lounge–Cava’, ad Ispica ride e scherza con gli amici, finché improvvisamente il video successivo alle risate, riposta una scena inaspettata e destabilizzante: è su una barella dell’ambulanza.

Portato d’urgenza in ospedale è in preda allo shock e ad una attacco di panico perché non riesce a sentire la sua gamba! Così, la sua immagine è totalmente cambiata, tanto che gli stessi operatori sanitari affermano “Calmati Francesco, non ti si riconosce.”

Il dramma raccontato per intero a Pomeriggio 5 non bastava a sconvolgergli la vita. Adesso ne sta vivendo un altro avvolto nel mistero, perché quel che sappiamo è che ha un forte dolore alla gamba. E’ Deianira Marzano gossippista per eccellenza a raccontare qualcosa:

“Ho parlato con Francesco Chiofalo. Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave.”

Concludendo che conoscendolo, sarà lui stesso ad informare i fan dell’accaduto.