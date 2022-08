By

L’ex naufrago affonda il colpo dopo l’Isola dei Famosi: “Mi ha mentito“

Quest’anno è stata registrata l’edizione più lunga dell’Isola dei Famosi! Gli ascolti sono andati così bene che la produzione ha deciso di posticipare la finale un mese dopo quanto previsto.

L’ultimo vincitore dell’Isola è l’attore Nicolas Vaporidis, arrivato in finale con altri quattro compagni. Una di loro, però, è ancora arrabbiata dopo mesi dal reality. L’ex naufraga affonda il colpo una volta per tutte, ma vediamo di cosa si tratta

Marialaura De Vitis affonda il colpo dopo l’Isola dei Famosi: “Mi ha mentito“

E’ stato un anno ricco di opportunità per Marialaura De Vitis. L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha partecipato e vinto La Pupa e il Secchione per poi volare direttamente all‘Isola dei Famosi.

Anche qui, la modella ha dato prova di forza ed è riuscita ad arrivare in finale. E’ proprio durante questo ultimo scontro che Marialaura capisce tutto. La naufraga si era avvicinata all’ultimo arrivato Luca Daffrè e sembrava proprio che tra i due ci fosse del tenero.

Durante la finale, però, il modello manda in nomination la De Vitis con una motivazione poco credibili ed è qui che la naufraga capisce di essere stata presa in giro, mentre l’ex naufraga dice di sì all’altare.

Marialaura sperava di aver trovato la persona giusta per lei, ma non è così. Tuttora è molto delusa da Luca Daffrè e dal suo comportamento.

Il modello ha pure confermato che non ha nessun interesse nel frequentare l’ex naufraga.

Ciò fa molto arrabbiare la De Vitis che affonda il colpo. “È un grande stratega e mi ha mentito. Si è avvicinato a me solo perché ha capito che ero un personaggio forte” rivela la modella ai microfoni di Novella 2000 e continua: “Una volta finito il reality è sparito nel nulla! Ha fatto una pessima figura, ma, come si dice: quel che semini, raccogli e un giorno lo capirà“.

Luca, però, rimane inerme a queste parole e passa avanti alla notizia.

Maria Laura accusa anche Lory Del Santo, anche lei ex naufraga. Ammette di essere rimasta scioccata dal comportamento ambivalente dell’attrice, mentre Guendalina Tavassi cambia tutto.

Dovremmo ancora attendere tanto per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2023, ma intanto Marialaura affonda il colpo. Secondo voi per quale motivo Luca si è comportato così?