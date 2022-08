GF VIP: Signorini va a pescare a casa di Barbara d’Urso. Lei estasiata, il web in rivolta

Al GF Vip Alfonso Signorini continua a pescare a casa di Barbara d’Urso, ma il web non è poi così contento del cast della settima edizione.

Manca sempre meno all’inizio della settima edizione del GF Vip e nonostante Alfonso Signorini abbia dichiarato di voler tenere il cast segreto fino alla fine, sul web non mancano di spuntare come funghi indiscrezioni riguardanti i vipponi che avrebbe scelto per popolare la casa più spiata d’Italia nei prossimi mesi.

Secondo il portale Gossip.it, che si sarebbe messo in contatto con fonti vicine a Mediaset, ad aver firmato il contratto che gli permette di varcare la famosa soglia rossa sarebbe stata una creatura di Barbara d’Urso, che dimostra ancora una volta quando lei ci abbia visto lungo durante il corso di questi anni.

Non sarebbe invece così contento il pubblico della rete che avrebbe stroncato la scelta di Signorini al GF Vip per un motivo ben preciso.

Anticipazioni GF Vip: la “creatura” di Barbara d’Urso nel cast di Signorini

Secondo quanto trapelato in rete dalle anticipazioni del Grande Fratello Vip, dove sembrerebbe essere stato confermato l’ingresso della mamma di un’amata ex gieffina, Alfonso Signorini avrebbe scavato dal paniere di Barbara d’Urso andando a chiamare una delle sue creature da trascinare nella casa più spiata d’Italia. Pratica che avviene sempre di più consueto, nonostante le numerose critiche che la bella conduttrice partenopea riceve.

Chi è però la fortunata? Stiamo parlando di Sarah Altobello, che non è nuova al mondo dei reality show in quanto prese parte anche ad una delle ultime edizioni dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe ben lieta di vedere una delle sue creaturelle in prima serata, mentre il pubblico della rete non sarebbe poi così entusiasta in quanto si sarebbero aspettato “veri vip” e colpi grossi come il direttore di Chi aveva annunciato durante una recente chiacchierata con Simona Ventura.

Sarah Altobello sarà al Grande Fratello Vip, ma il pubblico della rete aspetta ancora che vengano confermati o annunciati i grandi nomi che il conduttore aveva promesso loro durante il corso di queste settimane prima della partenza del reality show di successo di canale 5.