Grande Fratello Vip 7, tutto vero: nella casa arriva proprio Lei!

Grande Fratello Vip 7, clamorosa anticipazione sui concorrenti. Signorini mette a segno un vero colpaccio: nella casa arriva lei!

Clamorosa anticipazione sul cast del Grande Fratello Vip 7. A settembre, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, ci dovrebbe essere anche la mamma di una delle vippone più amate. Per il momento si tratta solo di un’indiscrezione, ma tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo dei fan del reality che sperano di vedere davvero la protagonista dell’indiscrezione nella casa già dal 19 settembre, giorno in cui dovrebbe andare in onda la prima puntata della settima edizione del reality show.

La probabile presenza della mamma dell’ex vippona è stata accolta con grande entusiasmo dal popolo del web, ma chi è la signora in questione?

Grande Fratello Vip 7 concorrenti: arriva la mamma dell’ex vippona più amata

Nelle scorse settimane, tra i probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 7 era spuntato anche il nome di Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie Codegoni. Tuttavia, non sarà lei a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Secondo una clamorosa indiscrezione riportata da Davide Maggio, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che accoglierà anche Giovanni Ciacci ci sarà Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi.

Già nelle scorse settimane, il nome di Fariba era stato accostato alla settima edizione del reality show. Dagospia, infatti, aveva riportato quanto segue: “La mitologica ex isolana Fariba, madre della bonissima Giulia Salemi, sogna di partecipare alla prossima edizione del Gf vip. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà”.

Anche Pipol aveva parlato della possibilità della presenza di Fariba nella casa: “Al momento è solo un rumors ma pare che Giulia Salemi nel prossimo Grande Fratello Vip potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumors al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi”.

Ora, secondo l’ultima indiscrezione di Davide Maggio pare che Fariba possa davvero varcare la famosa porta rossa di Cinecittà e i fan della figlia Giulia Salemi così come quelli di Pierpaolo Pretelli sono pronti a sostenerla e a tifare per lei.