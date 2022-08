By

Uomini e Donne, “Porto un dolore nel cuore“: la straziante confessione dell’ex tronista

Uomini e Donne sta per riiniziare. Il dating show ripartirà agli inizi di settembre con amori, scontri, esterne, litigi e molto altro.

Tutti fremono per questa nuova edizione, ma ecco che spunta una ex tronista.

La dama era scomparsa dai social da molto tempo e adesso torna con la straziante confessione. Uomini e Donne le è servito a molto, ma ha anche trovato qualcosa in cui credere

Teresa Cilia è una ex tronista di Uomini e Donne. Ha conosciuto il suo amato Salvatore Di Carlo e sono usciti mano nella mano. Dopo una prova a Temptation Island, i due non si sono mai più separati e dal 2016 sono marito e moglie.

Nonostante Teresa si sia allontanata dal piccolo schermo molto tempo fa, l’ex tronista ha un sacco di follower che tutt’ora la seguono e la stimano, mentre volano stracci dopo la scelta.

I suoi seguaci, però, si erano preoccupati, perché la ragazza non era più attiva sui social, ma adesso esce allo scoperto con una straziante confessione.

La dama ha avuto un tumore all’utero che l’ha colpita a soli 24 anni. E’ per questo che si è distaccata da tutto, ma anche la morte del padre dopo un’operazione al cuore non ha aiutato.

Sul suo profilo Instagram, Teresa fa chiarezza e si lascia andare ad un lungo sfogo. “Ammirate il mio coraggio. Guardate attraverso i miei occhi e notate la purezza che c’è in me… beh oggi voglio essere sincera con voi” scrive la dama e continua: “Ho lottato nella mia vita, ho sofferto, metà della mia famiglia mi ha lasciato troppo presto, sono cresciuta troppo in fretta ma soprattutto ho combattuto per la mia salute, quando mi sono ammalata avevo solo 24 anni“.

La Cilia si è rivista nel dolore del padre e nelle sue stesse paure. Lei si dispiace del fatto di non essere riuscito ad aiutarlo, perché era troppo piccola e che lui non c’era in questo suo brutto periodo, perché era già venuto a mancare.

Ma lo sapete cosa l’ha salvata? La fede.

“Ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando a combattere, vincere e superare tutto. Ho vinto anche se ancora vivo nella paura, se ancora porto un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso, dolore che tengo per me” continua Teresa.

La ragazza ammette anche di aver fatto degli errori nella sua vita, ma che è anche cresciuta grazie a questi. L’ex tronista non si sente perfetta e ha voglia di chiedere scusa a tutti quello che ha ferito, mentre spunta il motivo della rottura.

Vuole, però, anche ringraziare chi c’è sempre stato e sottolinea: “C’è sempre chi sta peggio! Ma soprattutto come mi dite in tante, dopo la tempesta esce sempre il sole“.

Dopo mesi di silenzio e dolore, Teresa Cilia fa la sua confessione straziante che lascia dispiaciuti i suoi seguaci dai tempi di Uomini e Donne. L’ex tronista ha vinto solo credendoci veramente