È vero che il caldo può cambiare il tuo umore? Ecco la verità

Il tuo umore cambia in base alle temperature? Come ti comporti quando fa più caldo? Finalmente potrai dare delle risposte alle tue domande

Lo sapevi che il tuo modo di comportarti può cambiare se fa più caldo o più freddo? Tutti pensiamo di avere un carattere ben definito e di conoscere alla perfezione tutte le nostre abitudini ma non è così. Ci sono comportamenti che vengono totalmente gestiti dal nostro istinto e che possono essere alterati dal verificarsi di determinate situazioni. Una di queste è sicuramente l’incremento della temperatura atmosferica.

Questa teoria è il risultato dello studio di alcuni ricercatori statunitense, i quali hanno associato alcuni comportamenti alle temperature registrate nel momento in cui questi gesti si sono verificati. Gli scienziati sono rimasti a bocca aperta perché hanno visto dei fenomeni inaspettati, soprattutto nei soggetti di sesso maschile. Ecco tutti i risultati di questa curiosa ricerca. E tu, ti comporti in maniera diversa durante le torride giornate estive?

Ecco come cambia il tuo umore quando fa più caldo

Alcuni ricercatori hanno ipotizzato un legame tra il periodo estivo e l’umore degli esseri umani. Secondo i risultati di questo studio, le persone che sono maggiormente esposte ai raggi del sole aumentano il livello di serotonina nel proprio organismo. Si tratta di un neurotrasmettitore che provoca sensazioni di maggiore benessere. Un po’ come dormire freschi la notte senza accendere il condizionatore!

Gli scienziati hanno sottolineato che spesso non sono stati necessari lunghi periodi di esposizione al sole per alterare l’umore delle persone, soprattutto nei soggetti di sesso maschile. I volontari sono stati per un determinato periodo al sole e poi hanno dovuto superare alcune prove. Uno dei risultati più sorprendenti è l’aumento di aggressività in una grande percentuale di queste persone.

Non è un caso, dunque, se durante l’estate si registri un aumento dei reati. Uno dei motivi è legato alle oscillazioni ormonali provocate dal forte caldo. Per regolare la temperatura, il nostro organismo incrementa il livello di adrenalina nel sangue, aumentando di conseguenza il testosterone. Ecco perché questi soggetti hanno mostrato una maggiore aggressività. Altri studi recenti hanno smentito il legame tra l’aumento dei reati ed il caldo, quindi bisognerà aspettare ancora un po’ prima di ottenere delle risposte definitive.