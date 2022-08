Grande assente al matrimonio di Federica Pellegrini: è caos con Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno finalmente detto sì! Al loro matrimonio però ha fatto rumore un grande assenza.

Federica Pellegrini durante il corso di questi anni di onorata carriera ha sempre preferito far parlare di sé per le sue doti da sportiva che per il gossip legato al suo nome. Purtroppo però non è stato sempre del tutto inevitabile, considerando che è uno dei personaggi di punta dello sport in Italia.

I fan erano più curiosi che mai di vederla all’altare con l’amore della sua vita Matteo Giunta ed insieme, durante quel magico giorno, erano più belli che mai. Gli utenti della rete però notano ogni cosa e tra gli invitati al lieto evento non hanno potuto fare a meno di notare una grande assenza al matrimonio facendo scattare il giallo interno a quanto è successo durante il corso di queste settimane.

Matrimonio Federica Pellegrino e Matteo Giunta: è giallo sulla grande assenza

Federica Pellegrini soltanto qualche giorno fa, dopo alcuni momenti di incertezza vissuti nel periodo estivo, è convolata a nozze con il suo Matteo Giunta ma in molti non hanno potuto notare che tra gli invitati c’era un grande assente. Di chi stiamo parlando?

Di Filippo Magnini! Certo, probabilmente vi starete chiedendo come mai la Pellegrini avrebbe dovuto invitare al suo matrimonio il suo storico ex fidanzato. La risposta è molto semplice: Matteo e Filippo sono cugini. Da quando Giunta però ha ufficializzato la sua relazione con Federica, sembrerebbe che tra i due si siano azzerati i rapporti. Tant’è che lui durante il corso di un’intervista rilasciata a Le Iene, come riportano i colleghi di Gossip e Tv, ha ammesso che dubitava altamente che avrebbe mai accettato un invito al suo matrimonio facendo intuire che non si rivolgono la parola da tempo.

Filippo Magnini era assente al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta preferendo trascorrere qualche giorno di relax nella bellissima Sardegna con la sua Giorgia Palmas piuttosto che prendere parte all’evento che hanno visto protagonisti suo cugino e la sua storica ex fidanzata. Dopo di tutto come dargli torto? La vicenda sembrerebbe essere davvero complicata.