Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta: salta tutto? Clamorosa verità

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno rimandato il matrimonio? La nuotatrice ha rotto il silenzio rivelando come stanno davvero le cose.

Federica Pellegrini aveva annunciato da qualche tempo le nozze con Matteo Giunta. I due hanno già iniziato i vari preparativi, organizzando anche gli addii al nubilato e tutto ciò che è necessario per potersi lasciare alle spalle la vita da fidanzatini. Tant’è che in molte testate giornalistiche davano per scontato che la coppia avrebbe celebrato l’unione del loro amore il 27 agosto.

Le cose però non starebbero proprio così e a rivelarlo è stato la diretta interessata facendo sapere ai suoi fedeli sostenitori che per quella data non è previsto alcun matrimonio e non riesce a capire come mai tutti abbiano riportato il giorno più importante della sua vita dando per certo che sarà svolto in quel frangente.

Federica Pellegrini, che prima delle nozze è stata beccata così, ha dichiarato che il suo matrimonio non è stato affatto cancellato ma che non si svolgerà nella data dai media e non riesce a capire come mai tutti abbiano dato per scontato che si sposi a fine mese quando le cose non starebbero propriamente in questo modo. Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito:

“Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe molto di più“ ha esordito la nuotatrice, asserendo che manca molto più tempo affinché arrivi il giorno del suo matrimonio. “Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato” ha poi aggiunto, lasciandosi andare a qualche dettaglio in più in merito alla data del lieto evento che tutti i suoi fedeli sostenitori aspettano con ansia di poter partecipare, seppur in maniera virtuale attraverso foto e video pubblicati sui social. “È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla” ha poi concluso, rivelando di non avere intenzione di svelare la data precisa in quanto ci tiene molto alla sua privacy.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno, la data però resta ancora un mistero.