Trova il cagnolino diverso, si è nascosto in mezzo ai suoi simili!

Le sfida del giorno ha un grosso limite: trova il cagnolino diverso in trenta secondi! Sembra impossibile, ma è più facile di quello che sembra.

Ogni rompicapo, test, enigma e sfida che si rispetti, mette in difficoltà. Che si tratti di un limite temporale come quello di oggi, oppure di un assurdo calcolo mentale, in ogni caso, è necessario che metti i bastoni fra le ruote, altrimenti che bello ci sarebbe? Trova il cagnolino di cui ti stiamo parlando, per qualche dettaglio si differenzia dagli altri. Alla fine dell’articolo troverai la soluzione, mettiti in gioco.

Non ci sono limiti nei rompicapo, possono essere risolti tutti, e si può sempre imparare qualcosa di nuovo! Come? Mettendo in atto le proprie capacità, e senza aver paura di affrontare le sfide.

Quella del giorno ha come protagonista un cagnolino molto carino, ma questo rispetto ai suoi fratelli si differenzia per delle caratteristiche particolari.

Il tempo sta per scadere, trena secondi saranno pochi, ma sono direttamente proporzionali alla facilità di questa sfida. Allora, che stai aspettando? Inizia a giocare!

Trova il cagnolino: la soluzione ti lascia senza parole

Nel nostro sito non rimarrai mai a bocca asciutta, sai che ci sono dei test nei quali devi trovare degli oggetti? Ti proponiamo di risolvere il rompicapo dell’oggetto segreto: è un mistero irrisolvibile! Del resto, che aspettarsi da degli amanti del genere come noi? Al momento, il test di oggi sta per concludersi, e noi siamo certi che avrai già trovato la soluzione e ti starai preparando per le prossime sfide.

Lo avevi visto? Il cagnolino è proprio sotto i tuoi occhi. Il cerchietto rosso facilita la soluzione, ma non era così scontata. In questo caso non avresti dovuto sfruttare soltanto le tue competenze visive, ma qualcosa che concerne la furbizia.

Più volte ti è stato ribadito di differenze, ma come ben sai, noi creatori di rompicapo cerchiamo di trarre in inganno i nostri solutori, per rendere la sfida avvincente. Se sei un solutore sicuro di te, non devi mai dubitare di ciò che rilevi nei test.

Se avessi trovato più differenze, allora saresti stato bravissimo, ma in questo caso la parola “differenze” è riferita ad una sola rispetto tutti gli altri cagnolini. L’anomalia però è soltanto una: manca una zampetta!

Ci sei arrivato da solo? Se ti è piaciuta questa sfida te ne proponiamo un’altra simile: trova il fungo diverso in mezzo a tutti gli altri, anche questo è un giochino da non perdere.

Diventare un abile solutore è possibile, grazie a tanta pazienza, voglia di risolvere le sfide, e soprattutto un pizzico di furbizia! Le sfide non finiscono qui, ci vediamo ai prossimi giochini fatti a posta per testare le tue capacità di abile solutore.