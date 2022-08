Victoria De Angelis, gesto bollente con Damiano David: la mano finisce lì

Victoria De Angelis e il gesto bollente con Damiano David: la mano della bassista dei Maneskin finisce proprio lì.

Victoria De Angelis e Damiano David infiammano il web. Basta un gesto innocente fatto con spontaneità dalla bassista dei Maneskin per scatenare il delirio sul web. Tutto è accaduto con la pubblicazione del primo episodio della serie “Maneskin on the road” che racconta le avventure di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi durante i concerti che hanno tenuto in giro per il mondo.

Un vero e proprio vlog come quelli pubblicati subito dopo la loro partecipazione a X Factor ovvero “Il ballo della vita tour” e “Il ballo della vita tour Europa” dedicato al primo tour fatto dai Maneskin in vari Paesi d’Europa. Nel primo episodio di “Maneskin on the road” vengono mostrati non solo parte dei live, ma anche il dietro le quinte come la preparazione degli outfit e del make up. Non mancano i giochi e gli scherzi tra Damiano, Victoria, Ethan e Thomas e proprio un momento di cui sono stati protagonisti il frontman e la bassista, è diventato immediatamente virale.

Victoria De Angelis e Damiano David: il gesto che ha mandato in tilt il web

Il primo episodio di “Maneskin ok the road” ha già conquistato tutti. I fan, con 26 minuti, hanno ritrovato gli stessi quattro ragazzi uniti, complici e con tanta voglia di divertirsi esattamente com’erano cinque anni fa quando parteciparono a X Factor. Oltre a far scatenare i fan quando salgono sul palco, Damiano, Ethan, Thomas e Victoria si divertono molto tra di loro. Oltre a giocare a basket e a ping pong, si prendono in giro, giocano e scherzano per la gioia dei fan che amano vederli trascorrere del tempo insieme anche quando non sono sul palco.

A scatenare il web, tuttavia, sono stati soprattutto Damiano e Victoria. Sono tanti i momenti in cui i due interagiscono tra loro, ma a colpire i fan sono stati tre momenti che esprimono l’affetto sincero e fraterno che li lega.

C’è Damiano che prende in giro Victoria per un outfit total red chiamandola “Power Ranger rosso”. Poi c’è il momento in cui, durante le prove per il concerto di Lignano, improvvisano cantando e rappando insieme e, infine, c’è il momento in cui Damiano, distrutto dopo il concerto sul palco del Pinkpop festival in Olanda dove era rimasto in mutande, si stende nel backstage.

Victoria si avvicina e gli sistema le mutande per evitare eventuali incidenti. Un gesto che racchiude la complicità che i due hanno sempre avuto e che continua ad esserci anche ora che sono cresciuti.

Per Victoria, infatti, Damiano, Thomas ed Ethan sono tre fratelli che ama immensamente.