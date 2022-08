Test del lavoro: scegli una foto e scopri la professione adatta a te

Vuoi scoprire la professione adatta a te? Scoprilo con il test del lavoro

Quante volte da bambini ci siamo chiesti che lavoro avremmo fatto da grandi. Pizzaiolo, maestra, gelataio, astronauta; con la nostra fantasia voliamo in mondi straordinari cercando di capire cosa sia più adatto a noi.

Ecco che oggi ti proponiamo il test del lavoro per scoprire la professione più adatta te. Ti basterà scegliere una semplice foto e potrai avere più certezze sul tuo futuro.

Vediamo insieme le varie possibilità

Test: scegli una foto e scopri il lavoro adatto a te

In questo test del lavoro ti mettiamo di fronte a quattro foto. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire quale professione è adatta a te.

1) Cellulare

La tua scelta ci rivela che saresti perfetto per un lavoro imprenditoriale. Hai voglia di sentirti realizzato e pieno di adrenalina quando ti danno un nuovo compito.

Non ti fermi mai e tutta questa voglia di vincere è data dal fatto che sei un vero e proprio leader.

Il tuo obbiettivo è quello di creare una attività tutta tua dove tu sei il capo di te stesso. Non ami quindi lavorare in squadra a meno che questi non siano sotto la tua guida.

Gli ambienti perfetti per te potrebbero essere riguardanti la moda, ma anche la ristorazione.

Qualsiasi cosa tu voglia fare, la raggiungerai con il tuo carattere.

2) Gelato

Sei un grande ascoltare! Il lavoro perfetto per te deve essere a contatto con il cliente, un luogo dove poter stare a insieme alle persone e dove puoi mostrare la tua ricca empatia.

Ti piace aiutare le altre persone e quindi saresti perfetto per insegnare, ma anche per dare assistenza.

Non ti annoi mai quando sei con altra gente, perché sai che imparerai sempre cose nuove su te stesso. Ami il modo in cui si approcciano a te quando racconti qualcosa che sai.

Delle volte hai un po’ troppa voglia di piacere e per questo rischi che ti mettano i piedi in testa.

Lavora in gruppo e in un posto in cui tu possa essere libero di esprimerti.

3) Quaderno

Sei organizzato e anche molto pratico. Prediligi i luoghi “chiusi” e molto precisi per dare il meglio di te.

Saresti perfetto per lavorare in azienda o per ricoprire un ruolo nelle amministrazioni statali.

Non hai problemi nel caricarti le spalle di tutte le responsabilità e ci metti sempre la faccia, anche quando sbagli. Sei preciso e non hai paura quando ti trovi di fronte ad un grande compito.

Il fatto che tu sappia organizzarti gioca a tuo favore! Efficiente, chiaro e preciso, con te non si procrastina mai!

4) Pianta

Hai scelto l’opzione dell’artista. Diciamo che per te “l’abito fa il monaco” e ci deve essere sempre del gusto in tutto quello che fai. Non ami le regole però e le scadenze.

Non disdegni il lavorare in gruppo, ma è quando sei da solo che dai il meglio di te lasciando dare sfogo alla tua fantasia.

Il lavoro perfetto per te deve essere libero, come lo scrittore, l’attore, il fotografo, etc. Sei fatto apposta per l’arte nella sfaccettatura più giusta per te