Il ritorno del Principe Harry: “Qui mi sento vicino a mia madre”

Il Principe Harry ha preso una decisione e ha ammesso di sentirsi molto vicino a sua madre: “Qui ho trovato conforto dopo la sua morte”

Il Principe Harry ha vissuto un anno abbastanza movimentato. Prima sono arrivati i problemi con Netflix e Spotify, poi le numerose polemiche legate al rapporto con la sua famiglia ed infine un ritorno a Londra, in occasione del Giubileo di Platino, non sempre sereno. Di sicuro non è stato un anno tranquillo per lui e per sua moglie, anche lei spesso presente su tutti i tabloid britannici per diverse vicende.

Negli ultimi giorni, in Gran Bretagna si parla con una certa insistenza del rapporto tra Harry e sua madre Diana, scomparsa tragicamente in un incidente stradale a Parigi nella notte tra il 30 ed il 31 agosto del 1997. Il secondogenito della Principessa del Popolo ha rilasciato alcune dichiarazioni su sua madre dopo un viaggio molto importante. Harry ha dichiarato di aver raggiunto la sua “seconda casa” e le parole in ricordo di sua madre hanno commosso il web.

Harry torna in Africa: “La mia seconda casa, qui sento mia madre vicina”

Un po’ a sorpresa, il Principe Harry è volato in Africa. Il viaggio è stato programmato all’ultimo minuto perché non era nell’agenda ufficiale dei Sussex. Con lui c’era anche sua moglie Meghan Markle, recentemente al centro di numerose polemiche a causa di una vicenda particolarmente delicata. Harry è il Presidente African Parks Network, un’organizzazione no profit che gestisce alcuni parchi nazionali nel continente africano.

I Duchi di Sussex hanno visitato alcune aree naturali protette e hanno rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti. Harry ha parlato del rapporto con l’Africa, un posto che gli ricorda sua madre: “L’Africa ha rappresentato la salvezza per me, qui mi sono rifugiato quando è morta mia madre. La sento vicina ed è qui che ho capito di aver trovato l’anima gemella”. Il riferimento è al viaggio in Botswana con l’ex attrice statunitense, avvenuto diversi anni fa.

I Sussex erano stati in Africa alcune settimane fa in occasione del Mandela Day nella sede delle Nazioni Unite. La coppia ha affermato di avere un legame fortissimo con questo continente. I due hanno dichiarato di voler tornare presto, possibilmente in compagnia dei figli. Durante la visita, più volte Harry ha evidenziato le origini africane di sua moglie Meghan.