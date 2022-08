Perché Meghan non vuole andare a trovare la regina in vacanza?

Meghan avrebbe fatto di tutto per impedire ad Harry di andare a trovare sua nonna a Balmoral. Perché? La risposta ti lascerà a bocca aperta

La Regina Elisabetta si sta godendo le meritate ferie a Balmoral, in Scozia, come da tradizione. L’anziana sovrana si è trasferita in questa tenuta da alcune settimane e dovrebbe tornare a Londra a settembre inoltrato. In passato, la monarca trascorreva più tempo in vacanza ma sembra che quest’anno le ferie estive dureranno almeno un paio di settimane in meno. Colpa di una serie di impegni che non si possono rinviare.

Elisabetta II sarà accompagnata dal suo staff e diversi membri della Royal Family trascorreranno con lei alcuni giorni per tenerle compagnia. Alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna parlano di un possibile arrivo di Harry e Meghan in Scozia nei prossimi giorni, anche se l’ex attrice statunitense starebbe facendo di tutto per convincere suo marito a restare negli Stati Uniti d’America. Perché si sta comportando in questo modo? La risposta ti sorprenderà, non c’è dubbio.

Ecco perché Meghan non vuole andare a Balmoral

Secondo quanto riportato dal Sun, la Regina Elisabetta avrebbe invitato Harry e Meghan nella tenuta di Balmoral, in Scozia, per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme. I Sussex, reduci da un Giubileo di Platino pieno di alti e bassi, non avrebbero rifiutato l’invito dell’anziana monarca ma, ad oggi, non hanno nemmeno annunciato il loro arrivo nella tenuta estiva della regina.

Il motivo? Colpa di Meghan Markle, almeno secondo alcuni media britannici. Sembra che l’ex attrice statunitense, recentemente coinvolta in una vicenda piuttosto ambigua, voglia impedire a suo marito di stare troppo a contatto con i suoi parenti. La duchessa avrebbe paura che suo marito possa provare nostalgia del suo periodo a Londra e possa iniziare ad immaginare un suo ritorno a casa.

L’ex stella di Hollywood non ha nessuna intenzione di lasciare gli Stati Uniti d’America. Alcune indiscrezioni confermano che Meghan Markle non avrebbe fatto mai niente per riavvicinare suo marito con William, proprio per evitare un possibile rientro in patria. La Duchessa di Sussex ha molti interessi oltreoceano, alcuni anche legati ad investimenti finanziari. Di tornare a Londra non ha proprio voglia, almeno per il momento.