I tre segni zodiacali che avranno una domenica bestiale

Questi tre segni zodiacali stanno per vivere una vera e propria domenica bestiale, nel bene e nel male. Ecco il risultato di questa curiosa classifica

Oggi è domenica, pensi che sarà una domenica bestiale o sarà un giorno come gli altri? Chissà, forse Fabio Concato, quando ha pubblicato questa canzone nel 1982, pensava proprio ad una giornata come quella che potresti vivere oggi. Alcune persone vivranno una domenica molto intensa, piena di emozioni, sorprese e colpi di scena, non per forza piacevoli. Alcuni gradiranno, altri preferiranno saltare direttamente al lunedì.

Tre segni zodiacali, in particolare, si preparano a vivere una domenica piena di eventi, positivi e negativi. C’è chi avrà piacevoli sorprese e chi dovrà affrontare disavventure particolarmente sgradevoli. Ognuno raccoglierà ciò che avrà seminato durante la settimana. E tu, credi che questa giornata sarà indimenticabile o speri che termini al più presto? Ecco la classifica dei segni zodiacali che vivranno una domenica bestiale, questo è il podio.

I segni zodiacali che vivranno una bellissima domenica

Toro: al terzo posto in classifica c’è il segno del Toro. Questo segno non sta vivendo un buon periodo, soprattutto a partire da Ferragosto. Sta succedendo di tutto e spesso è complicato occuparsi di più situazioni critiche nello stesso momento. Il Toro dovrà affrontare una domenica tutt’altro che serena, ci saranno alcuni problemi da risolvere e altri da prevenire. I nati sotto il segno del Toro vorrebbero portare volentieri le lancette dell’orologio a domani mattina, non sarà una domenica piacevole.

Bilancia: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sta passando un weekend da favola e anche oggi sarà baciato dalla fortuna. Questo segno ha messo le basi per una domenica bestiale negli ultimi giorni e adesso si gode i risultati del suo eccellente lavoro.

Acquario: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dell’Acquario. Più che bestiale, sarà una domenica movimentata. Nella testa dell’Acquario, questa domenica non avrebbe dovuto portare grossi scossoni alla sua vita ma non sarà così. Sarà una giornata intensa e difficile ma arriveranno le soddisfazioni. Tutto sommato, sarà una domenica stancante ma piacevole, in compagnia delle persone più importanti.