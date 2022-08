Chiara Nasti perde le staffe, superato ogni limite: “Non faccio le cose a caso!”

Chiara Nasti è di nuovo sotto il ciclone della bufera. Questa volta la compagna di Zaccagni perde le staffe e risponde alle provocazioni. Ecco cosa ha detto!

L’influencer partenopea, Chiara Nasti, giunta al sesto mese di gravidanza in attesa di un “mini boy” avuto dal compagno Mattia Zaccagni è di nuovo coinvolta in uno sfogo social.

Per l’influncer non c’è pace. Chiara Nasti è infatti tornata sotto accusa da parte del popolo del Web. La sua intera gravidanza è stata circondata da critiche aspre e molte polemiche (fin dall’annuncio del sesso del bambino, organizzato allo Stadio Olimpico di Roma).

Ciononostante, Chiara è riuscita ad andare avanti nella gravidanza con estrema serenità. Perlomeno fino a questo momento. Quando, alcuni follower e utenti del web le hanno fatto notare di aver sbagliato (nuovamente) a parlare di aumento di peso in gravidanza.

A quel punto la Nasti che vanta sul suo profilo Instagram ben 2 milioni di follower non ha retto ed ha risposto così.

Chiara Nasti sotto accusa, risponde a tono sui social

Dopo aver annunciato la gravidanza e dopo aver recentemente ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Mattia Zaccagni, Chiara si è mostrata felice come non mai, in attesa del suo primogenito. Eppure, è finita nuovamente al centro delle polemiche per alcune affermazioni dure sull’aumento di peso in gravidanza.

A seguito delle dichiarazioni e affermazioni sulla gravidanza, Chiara Nasti (che era già stata al centro della polemiche per la stessa motivazione) è tornata a parlare di peso che si dovrebbe accumulare durante i nove mesi di gestazione.

Anche in questo caso alcuni utenti del noto social network le hanno fatto notare quanto sia stata maleducata e poco gentile nei confronti di tutte le donne, soprattutto di coloro che nonostante stiano attente prendono comunque tanti kg in gravidanza.

Inoltre, altri utenti le hanno fatto notare che non è vero quello che lei dice riguardo al suo corpo, anche lei sta cambiando alcuni tratteggi e aspetti del suo fisico allenato e scolpito. A questo punto la Nasti non ci ha visto più ed ha deciso di rispondere a tono alle insinuazioni del pubblico:

“Ma poi non è un vostro problema se la gente in gravidanza vuole allenarsi o curarsi…mi arrivano messaggi come “ma dai, goditi la tua gravidanza” come se non lo facessi…quando sono nel momento più bello della mia vita, felice come non mai… ed è una cosa che faccio per tenere sana la mia mente, soprattutto che consiglierei a chiunque!”

E poi ha aggiunto: