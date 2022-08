By

“Mi sto già comprando i televoti“: il futuro vippone del GF Vip infrange le regole

Il 19 settembre 2022 inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è pronto a ricominciare e al suo fianco troveremo le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

E’ quasi tutti pronto e i primi nomi del cast sono usciti allo scoperto. Meno di un mese e la gara avrà inizio, ma un vippone infrange di già le regole.

Chi ha già infranto le regole del Grande Fratello Vip? Il futuro concorrente, nonché costumista Giovanni Ciacci.

Sappiamo già che lui non avrà vita facile all’interno della Casa. Infatti, Orietta Berti ha un conto in sospeso con Ciacci.

Inoltre, il costumista ha un obbiettivo per questo reality: lui è sieropositivo e vuole normalizzare questa malattia.

Ma ecco che Giovanni infrange le regole ancora prima di aprire la porta rossa del GF Vip. In un momento di lavoro, fa la confessione inedita e una ex concorrente lo riprende.

Si tratta di Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Tutti e tre hanno partecipato al reality show: la madre e la figlia in coppia nella quinta edizione e l’ex marito di Teresa Ruta nell’ultima edizione.

Guenda va a trovare Giovanni Ciacci in compagnia del suo futuro marito Mirko Gancitano. Ridendo e scherzando, fanno notare al futuro gieffino che ha già sponsorizzato fin troppo la sua partecipazione alla nuova avventura del GF Vip.

Ciacci prontamente risponde: “Mi sto già comprando i televoti“. I due scoppiano a ridere e Guenda cala l’asso. Ironizza sul fatto che se spera sui voti del fan club di suo papà ha poche speranze perché è uscito dopo poco che era nella Casa.

Ma Giovanni è furbo e vuole per sé i fan di Maria Teresa Ruta. Lei, infatti, arrivò ad un passo dalla finale del GF Vip 5 e ha il record di più salvataggi dalle nomination. Ogni settimana era al televoto e ogni volta si è riuscita a salvare fino all’ultimo, mentre spuntano i due nuovi concorrenti.

Un momento di scherzo e risate per Giovanni Ciacci che è molto emozionato per questa nuova avventura. Infrange le regole, ma il GF Vip lo perdonerà sicuramente