Preparate i pop corn! Orietta Berti ha un conto in sospeso con il futuro concorrente del GF Vip

L’apertura della Casa più spiata d’Italia è sempre più vicina. Il Grande Fratello Vip 7, condotto per il quarto anno di fila da Alfonso Signorini, inizierà il 19 settembre.

Al suo fianco troveremo le due opinioniste Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Proprio quest’ultima ha un conto in sospeso con un futuro concorrente. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto

Orietta Berti ha un conto in sospeso con Giovanni Ciacci, futuro concorrente del GF Vip

Giovanni Ciacci è uno scrittore e costumista pronto ad entrare al Grande Fratello Vip 7. L’uomo ha un obbiettivo entrando nella Casa. Infatti, il futuro gieffino è sieropositivo e vuole normalizzare la sua situazione.

Ciacci, però, non avrà vita facile perché ha un conto in sospeso con la futura opinionista Orietta Berti, mentre alcuni concorrenti saltano.

A rivelare la notizia è il profilo Instagram, Pipol TV. Il fattaccio è accaduto durante il Festival di Sanremo del 1999. Alla cantante non arrivarono i vestiti con cui si doveva esibire in prima serata.

“I vestiti viaggiavano in treno sulla tratta Roma/Nizza. A consegnarli alla cantante avrebbe dovuto pensarci proprio Ciacci. Ma quei vestiti non arrivarono mai a destinazione” si legge sul profilo social che continua: “A poche settimane dall’inizio e nel nuovo ruolo di opinionisti con Sonia Bruganelli e al fianco di Alfonso Signorini, la Berti ha lanciato la bomba“.

Durante una intervista per il settimanale Gente, Oriettona nazionale fa una grande confessione.

“Ho un conto da saldare con Ciacci. Lo conosco bene Giovanni Ciacci, purtroppo. Non ho un bel ricordo. Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno. Mi ha creato un danno“ rivela la cantante e futura opinionista.

Ma è sempre Pipol TV a spiegare cosa è veramente accaduto durante il viaggio in treno di Giovanni, mentre spunta l’ex fidanzato dell’inquilina.

Ciacci fu vittima di un furto avvenuto nella notte sul mezzo che doveva portarli al Festival.

“In quel viaggio sfortunato e maledetto, oltre agli abiti di Orietta, furono sottratti anche quelli di Anna Marchesini, allora anche lei ospite al Festival di Sanremo. Ciacci e Don Lurio, vittime di un furto e addormentati con uno spray, poi derubati. Questa è la verità” scrive il portale di gossip.

E’ stato tutto un malinteso. La fortuna non è stata dalla parte di Giovanni Ciacci che ha vissuto una notte da incubo. Oriettona riuscirà a perdonarlo o rimarcherà continuamente questo loro screzio durante il GF Vip? Non ci resta che attendere l’inizio del reality show