Uomini e Donne: clamoroso retroscena sulla coppia esce dopo anni

Clamoroso retroscena dopo anni: la coppia di Uomini e Donne torna a far parlare

Le puntate della nuova edizione di Uomini e Donne sono quasi pronte. A breve inizieranno le registrazioni, ma nell’attesa scopriamo cosa sta avvenendo tra una ex coppia del programma.

I due si sono conosciuti al dating show e sono stati insieme per moltissimo tempo. Ecco però che spuntano nuovi clamorosi retroscena inaspettati. Vediamo insieme cosa c’è di nuovo

I nostri protagonisti sono Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2012 e dopo quattro anni si sono sposati.

La loro è la coppia che è durata per più tempo nel dating show. Purtroppo però, la loro storia è finita anche se il motivo della loro rottura non è ancora noto.

Inizialmente fu la dama a rivelare la notizia sul suo profilo social. I due convivevano, ma la crisi è spuntata all’improvviso. Poi Cristian conferma le problematiche e annuncia pubblicamente la loro separazione.

Poco dopo, però, spunta la clamorosa indiscrezione: Tara si era fidanzata con un altro ragazzo, Mirko Moi. Lui è un calciatore nato nel 1990 che giocava nel Biancavilla. Fu proprio la Gabrieletto a pubblicare uno scatto in compagnia della sua nuova fiamma su Instagram.

Qualcosa non andò anche in questa storia. Sempre sulla stessa piattaforma social, Tara si scaglia contro “qualcuno che ha finto per anni e non sa portare rispetto“.

Ecco che spunta un nuovo clamoroso retroscena dopo anni. L’ex moglie di Cristian risponde ad alcune domande su Instagram e i suoi fan le domandano se sia ancora single o meno.

“Sono diversamente libera/impegnata. Quando si presenta anche a me, lo presenterò” risponde Tara.

I suoi follower vogliono sapere se la dama ha rincontrato il suo ex marito e lei confessa duramente: “No. Per quello esiste l’avvocato“.

Tutti sono curiosi, ma ancora Tara non vuole rivelare la causa della loro separazione dopo tutti questi anni di amore. “Le cause non le ho mai detto e non inizierò certo adesso” scrive la ragazza e continua: “Penso che basti quello che trovi su Google“.

La Gabrieletto non si pente della scelta di sposarsi con Cristian, ma non sarebbe mai voluta andare a Uomini e Donne.

Ancora una volta i fan si domandano per quale motivo il loro amore sia finito e Tara risponde: “Perché a quanto pare non era un grande amore per tutti e due ma solo per me all’epoca“.

Ma la dama svela una grande novità, mentre spunta la clamorosa rivelazione! Un utente si chiede se Cristian sia mai tornato indietro sui suoi passi e l’ex volto di Uomini e Donne risponde: “Sì e nel momento che ho abbassato le difese è sparito di nuovo. Quindi peace&love“.

Niente da fare per Tara e Cristian. La dama del dating show rivela il clamoroso retroscena dopo anni e i fan impazziscono