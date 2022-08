Ilary Blasi smascherata: l’incontro clandestino cambia tutto

Ilary Blasi è stata smascherata. Il suo incontro clandestino ormai non è più un segreto e i gossip sembrerebbero essere realtà.

Ilary Blasi continua senza sosta a far parlare di sé. Nelle scorse ore, infatti, il suo nome non fa altro che circolare in rete diventando la protagonista indiscussa del mondo della cronaca rosa nostrano. Tutti, infatti, sono curiosi di sapere, inutile negarlo, come mai il suo matrimonio con Francesco Totti è giunto al termine e presto potremmo ricevere la risposta che tanto attendiamo. Il motivo?

L’incontro clandestino di Ilary Blasi sembrerebbe confermare che i gossip che giravano qualche tempo fa sul suo conto non sono così errati come si credeva e che presto potrebbe tornare in tv a raccontare la sua versione della storia, considerando che tanto si è parlato sulle motivazioni che avrebbero spinto lei e l’ex capitano della Roma a volersi separare dopo 20 anni di amore insieme.

Spunta l’incontro clandestino di Ilary Blasi: l’indiscrezione bomba cambia ogni cosa

Ilary Blasi, dopo la conferma di Alfonso Signorini su lei ed Alvin, è stata ormai beccata a fare aperitivo proprio con lei e tutti i nodi sembrerebbero dunque venire al pettine considerato che il suo nome è sempre comparso in vista del suo ritorno in tv. Anche se, è bene precisare, si trattavano di indiscrezioni e nulla di ufficiale.

Ma con chi è stata beccata la conduttrice dell’Isola dei Famosi? Ilary Blasi era in compagnia di Francesca Fagnani, conduttrice di Belve con cui ha già rilasciato una bellissima intervista dopo le voci della presunta crisi, che poi si è rivelata essere vera, con Francesco Totti.

Da tempo, infatti, si mormorava che la Blasi volesse raccontare tutta la verità sul caso a lei o a Silvia Toffanin e l’incontro clandestino non fa altro che alimentare questo gossip. Anche se si tratta, è bene ripeterlo, di supposizioni in quanto risulta strano che le due abbiano deciso di incontrarsi. Soprattutto dopo gli insistenti gossip che le vedevano protagoniste durante il corso di queste settimane.

Ilary Blasi è pronta a tornare in tv per raccontare la sua versione dei fatti? Non ci resta che attendere per scoprirlo.